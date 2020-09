What the Fork: Gabelstapler-Coop-Game erscheint Mitte Oktober

Wer schon Spaß mit Overcooked hatte, aber mit dem Kochthema nicht viel anfangen konnte, der wird nun vielleicht mit Bit2Good UGs What the Fork glücklich. Innerhalb von drei Minuten müsst ihr mit einem Gabelstapler Kisten stapeln. Was etwas öde klingt, wird eher früher als später etwas hektisch. Verschiedene Ebenen, Mechaniken und der Zeitdruck stellen euch vor eine Herausforderung, die Geschick und Timing erfordert. Die chaotische Couch-Coop-Gabelstaplersimulation What The Fork ist das perfekte Spiel für einen spaßigen Spieleabend allein oder bis zu insgesamt vier Spielern im lokalen Mehrspieler-Modus.

Wer ist der Typ mit dem Hut?

Die Story-Kampagne dreht sich natürlich um die Welt der Stapler. Böse Drohnen, die Paketlieferungen übernehmen, bedrohen die Existenz aller Gabelstapler. „Bossfork“, der Chef der Gabelstapler, ruft daher den Wettbewerb zur goldenen Kiste aus, damit die FahrerInnen der Gabelstapler schneller und effektiver arbeiten und so ihre Existenz gegenüber den Drohnen sichern können. Ihr stapelt euch fortan durch 30 Level in fünf Welten und müsst innerhalb des Zeitlimits pro Level drei goldene Kisten verdienen. Es warten 18 Achievements und 18 unterschiedliche Gabelstapler darauf, von euch freigeschaltet zu werden. Durch die verschiedenen Spielmechaniken der einzelnen Level, wie beispielsweise Fließbänder, Sprungfedern, Kanonen oder Aufzüge ist abwechslungsreicher Spielspaß garantiert.

Um die Story zu meistern, kann die Kampagne entweder allein oder mit bis zu drei weiteren Spielern im lokalen Mehrspieler-Modus von What The Fork gespielt werden. Wer seine (Hoch-)Staplerfähigkeiten lieber mit Freunden auf der Couch unter Beweis stellen will, kann sich im kompetitiven VS-Modus austoben und seine Gabelstapler-Fähigkeiten verbessern. Wer am Team-Work feilen möchte oder einfach eine Runde zum Spaß stapeln will, sammelt entspannt Kisten im Freeplay-Modus.

What the Fork Gameplay-Trailer