WELOCK bietet Smart Lock U71 um 40,- Euro günstiger an

WELOCK bietet immer wieder Rabatte auf seine Geräte an. Dieses Mal geht’s um das WELOCK Smart Lock U71 – lest hier alle Details!

Über das WELOCK U71

WELOCK ist ein globaler Pionier im Bereich intelligenter Schloss- und biometrischer Sicherheitssysteme, der als Erster fortschrittliche Fingerabdruckerkennung in Schließzylinder integriert hat. Nun geht es den Preisen seiner Produkte an den Kragen. Denn anlässlich des Jahresausklangs gibt es nun bis 40,- Euro Rabatt auf ein spezielles Produkt im Portfolio seiner biometrischen, Code-, RFID- oder App-entriegelbaren Schlösser. Wir durften bereits mehrere der Schlösser des Herstellers testen, aber auch die Wifibox 3, damit ihr die Schlösser anschließend bequem auch aus der Ferne steuern könnt, durften wir bereits ausprobieren. Dieses ist übrigens unter diesem Link erhältlich, um nur 99,- Euro.

Wer sein Zuhause auf den neuesten Stand bringen möchte, greift jetzt zum WELOCK Smart Lock Cylinder U71 – dem intelligenten Türzylinder, der Sicherheit und Komfort perfekt vereint. Und das Beste: Mit dem Coupon VD40 gibt es ihn aktuell für nur 159,- Euro! Was erwartet euch damit? In nur einer Minute ist das Schloss installiert – ganz ohne Fachmann. Das U71 passt in fast alle Standardtüren und wertet jedes Zuhause im Handumdrehen auf. Dieses intelligente Schloss punktet mit einem hochwertigen Anti-Diebstahl-Zylinder und verschlüsselter Datenübertragung – für maximale Sicherheit.

Ob per Fingerabdruck, Passcode oder bequem per App – ihr habt jederzeit volle Kontrolle. Dazu gehört die Fingerabdruck-Erkennung in 0,5 Sekunden für bis zu 20 gespeicherte Finger – perfekt für Familie oder WG. Ein virtueller Code schützt euch vor neugierigen Blicken. Mehr noch, die App-Steuerung ermöglicht u. a. die Vergabe temporärer Zugangscodes und die Einsicht von Zutrittsprotokollen. Für den Notfall bleibt eine klassische Schlüssel-Option erhalten – und ein USB-Notladeanschluss sorgt dafür, dass euch nie die Energie ausgeht. Die Batterie hält übrigens bis zu ein Jahr lang durch. In Kombination mit der Wifibox 3 lässt sich das WELOCK-Gerät auch remote steuern, mit Alexa verknüpfen und nahtlos in euer Smart-Home-System integrieren.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Türen neu zu denken – sicher, stilvoll und smart. Erhältlich ist das Produkt unter diesem Link, und mit dem Coupon VD40 könnt ihr den Preis auf 159,- Euro senken. Alle WELOCK-Schlösser werden mit 2 Jahren Garantie vermarktet und von einem europäischen Lager für eine schnelle Gratis-Lieferung versandt. Der Hersteller bietet zudem eine 30 Tage lange Geld-zurück-Garantie, zwei Jahre Garantie und Gewährleistung sowie lebenslangen Kundensupport. Klingt ansprechend? Für weitere Details zu allen Aktionen solltet ihr euch auf der offiziellen Seite von WELOCK umsehen!