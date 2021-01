Weitere Infos zum Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2021 Paris bekannt

Ubisoft gab weitere Details zum Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2021 Paris, der Weltmeisterschaft von Rainbow Six Siege bekannt. Die fünfte Auflage des Turniers wird vom 9. bis 21. Februar in Paris stattfinden.

Was erwartet euch beim Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2021 Paris?

Die besten Teams der Tom Clancy’s Rainbow Six E-Sport Welt werden unter Einhaltung strenger Sicherheitsmaßnahmen und ohne Publikum gegeneinander in einem LAN-Turnier antreten. Da die Gesundheit und das Wohlergehen der Spieler:innen, des Personals und Partner:innen die höchste Priorität ist, arbeitet Ubisoft gemeinsam mit Partner Live Nation, der Gesundheits- und Sicherheitsfirma ACEPS, der medizinischen Fachagentur ISMA und der französischen Regierung, um die Veranstaltung unter Einhaltung der Richtlinien von Gesundheitsorganisationen und lokalen Behörden zu planen. Weitere Informationen zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen können hier gefunden werden: http://rainbow6.com/si2021eventguide

Am Six Invitational nehmen die 20 besten Teams der Welt teil, die aus den 4 Hauptregionen der Rainbow Six E-Sport Welt (Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika und Nordamerika) kommen. Alle Teams treten vom 9. bis 14. Februar in der Gruppenphase an, wo sie in zwei 10er-Gruppen aufgeteilt werden. Am Ende der Gruppenphase qualifizieren sich die 8 besten Teams aus jeder Gruppe für die Playoffs, die vom 17. bis 21. Februar stattfinden.