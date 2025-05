Was stellt Sony im Juni vor – ein neues State of Play?

Die nächste PlayStation-Präsentation kommt im Juni und wird wahrscheinlich ein State of Play statt eines Showcase sein, wird behauptet.

State of Play im Juni 2025?

Der Journalist von Giant Bomb Jeff Grubb erklärte, dass andere zuverlässige Insider sagten, sie hätten nichts über eine Veranstaltung von Sony im Mai in diesem Jahr gehört. „Ich auch nicht“, sagte Grubb, „und das liegt daran, dass im Juni etwas passiert, es ist eine Juni-Sache. Wird das ein großes Showcase? Ich glaube nicht.“ Grubb sagte bereits im Februar, dass Sony laut seinen Quellen noch nicht entschieden habe, ob es diesen Sommer sein jährliches PS5-Showcase oder einen kleineren State of Play abhalten soll. In den heutigen Behauptungen sagt er, dass sich das Unternehmen wahrscheinlich für Letzteres entschieden hat. „Ich sagte vor ein paar Monaten, dass ich gehört habe, dass sie darüber diskutierten, ein Showcase oder einen State of Play zu machen, klingt, als hätten sie sich wahrscheinlich für einen State of Play entschieden“, sagte er. „Ich bin nicht zu 100 % mit diesem Aspekt davon – es ist wahrscheinlich ein State of Play, obwohl – aber ich habe Juni gehört.“

Grubb stellte dann fest, dass seine Quellen weniger bereit waren zu diskutieren, wann Sonys nächste Präsentation stattfinden wird, verglichen mit seinen vorherigen Gesprächen mit ihnen, was ihn zu der Annahme (aber nicht sicher weiß) veranlasste, dass es eine große Ankündigung geben könnte, die unter Verschluss gehalten wird. „Sie sind sehr vorsichtig“, sagte er. „Nur die Details zu bekommen, dass im Juni etwas passiert, war etwas schwer zu bekommen, also habe ich das Gefühl, dass sie einige Dinge verbergen, obwohl das reine Spekulation ist.“ Der bevorstehende Veröffentlichungsplan von Sony Interactive Entertainment umfasst Kojima Productions‘ Death Stranding 2: On the Beach im Juni, Sucker Punch‘ Ghost of Yotei im Oktober und Housemarque’s Saros im Jahr 2026. Insomniac Games arbeitet auch an einem Wolverine-Spiel, aber es wird noch auf einen genauen zu verkündenden Veröffentlichungszeitraum gewartet.