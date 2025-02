Housemarque zeigt Saros: Das kommt nach Returnal auf uns zu

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Housemarque haben Saros angekündigt, ein Third-Person-Actionspiel, das 2026 für PS5 erscheinen wird.

Über Saros

Die Entwickler von Housemarque geizen nicht mit großen Worten, sondern stellen gleich fest: Saros ist die ultimative Entwicklung des Housemarque-Gameplay-First-Erlebnisses. Nach Returnal wusste das Studio, dass sie etwas Besonderes und preisgekröntes geschaffen hatten, aber sie wussten auch, dass Returnal einzigartig bleiben sollte. In diesem Sinne hat das Studio beschlossen, ein neues geistiges Eigentum zu schaffen, das die eindrucksvolle Third-Person-Action und das mysteriöse Storytelling weiterentwickelt. Saros ist ein Actionspiel mit der eindringlichen Geschichte einer verlorenen Off-World-Kolonie auf Carcosa unter einer ominösen Sonnenfinsternis. Ihr schlüpft in die Haut von Arjun Devraj, einen mächtigen Soltari-Enforcer, der vor nichts Halt macht, um zu finden, wen er sucht.

Ein wichtiger Gameplay-Unterschied zwischen Saros und Returnal sind permanente Ressourcen und Fortschritte, die jeden Tod wertvoll machen. Nach jedem Tod werdet ihr einer veränderten Welt gegenüberstehen, aber in Saros dürft ihr eure Ausrüstung aus einem sich entwickelnden Satz von Waffen- und Anzug-Upgrades auswählen und dauerhaft verbessern, um „stärker zurückzukommen“, um die Herausforderungen zu meistern, denen ihr in Carcosa gegenüberstehen werdet. Das Studio kann „es kaum erwarten, mehr über unser Gameplay, Kunst, Audio, Musik, Technologie, Geschichte, wie wir die PS5-Konsolenhardware vorantreiben, und mehr von allen, die an Saros arbeiten, zu erzählen.“ Zudem soll es später im Jahr 2025 einen großen Einblick ins Gameplay des Spiels geben, das die Entwickler als „Traumprojekt“ bezeichnen, das vom hausinternen Dream Team erstellt wird. Na denn – hier das Video für euch!