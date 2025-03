Death Stranding 2: On the Beach kommt Ende Juni 2025, Collector’s Edition im Detail

Das Veröffentlichungsdatum von Death Stranding 2: On the Beach wurde während der Podiumsdiskussion von Hideo Kojima auf der SXSW bestätigt.

Über Death Stranding 2: On the Beach Collector’s Edition

Während des Panels enthüllte Kojima einen neuen Trailer mit einer Mischung aus Gameplay und In-Game-Kinematik, der auf PS5 aufgenommen wurde. Dieser Trailer bestätigt das Veröffentlichungsdatum von Death Stranding 2 am 26. Juni 2025 und bietet auch einen extrem detaillierten Einblick in die Death Stranding 2 Collector’s Edition. Neben dem Download-Code für das Spiel selbst erhaltet ihr eine Sammlerbox, eine 15-Zoll-Statue, einen Brief von Kojima und eine Handvoll In-Game-Gegenstände (mit ein paar als Bonus, wenn ihr das Spiel vorbestellt, was wir ab dem 17. März tun können). Die Tatsache, dass das Veröffentlichungsdatum vom Spiel schon diesen Sommer ist, ist die überraschendere Enthüllung des aktuellen Panels.

Während alle auf die Ankündigung warteten, war es möglich, dass Kojima Productions das Veröffentlichungsdatum eventuell später in das Jahr reinverschieben würde. Jetzt haben sich die Befürchtungen aber in Luft aufgelöst, was vielleicht mit der drohenden Bedrohung von GTA 6 zusammenhängt. Da der Titel noch immer für Ende 2025 geplant ist, beschloss das Team wohl, eher früher als später zu veröffentlichen. Kojima wurde während des Panels von einer Vielzahl von Freunden begleitet, darunter Sam-Schauspieler Norman Reedus und der Musiker Woodkid, mit dem er in der Vergangenheit eine enge Arbeitsbeziehung hatte.