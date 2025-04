Ghost of Yotei Trailer enthüllt Geschichte & Erscheinungsdatum

Im neuesten Trailer zu Ghost of Yotei gibt es spannende neue Einblicke zum kommenden Japan-Abenteuer. Wir stürzen uns in eine düstere Rachegeschichte, sehen neue Gameplay-Szenen und erfahren mehr zu den verschiedenen Editionen des Spiels. Allzu lange müssen wir auch nicht mehr warten, ab dem 2. Oktober 2025 können wir uns in das Rache-Abenteuer stürzen.

Racheepos im feudalen Japan

Sechzehn Jahre nach einem brutalen Überfall kehrt die Protagonistin Atsu in ihre Heimat Ezo im nördlichen Japan (heutiges Hokkaidō) zurück – mit einem einzigen Ziel: Vergeltung an der berüchtigten Bande Yōtei-Sechs. Atsus Familie wurde grausam ermordet und sie selbst zum Sterben an einen brennenden Ginkgobaum genagelt – doch sie überlebte. Nun jagt sie die sechs Täter, jeder symbolisch benannt nach mystischen Wesen wie der Schlange, dem Oni oder dem Drachen. Ihre Feinde sollen mit dem selben Katana niedergestreckt werden, das einst zu ihrem vermeintlichen Ende führte. Doch sie ist Meisterin vieler Waffen und nutzt somit auch Speere, Kusarigama, Teppo und einen zweihändigen Katana-Kampfstil. Ob für Rache, Ehre oder Entdeckung – Atsus Reise wird extrem fesselnd.

Mehr Freiheit als zuvor

Im Jahr 1603 entdeckt Atsu als neuer Geist die wundervolle Landschaft um den Berg Yōtei – bekannt für prachtvolle Anblicke, weitläufige Wiesen und farbenfrohe Wälder. Auf ihrer Reise knüpft sie neue Bande, trifft ungewöhnliche Verbündete und geht ihre eigenen Bestimmung nach. Im Vergleich zu Ghost of Tsushima soll Yotei eine noch freiere und dynamischere Open-World-Erfahrung bieten. Spieler:innen können selbst entscheiden, welche Hinweise und Ziele sie verfolgen, ob sie Mitglieder der Yōtei-Sechs aufspüren, Kopfgelder jagen oder neue Kampftechniken bei Waffenmeistern erlernen. Mit neuer Mechanik lassen sich auch Rückblicke in Atsus Vergangenheit erleben – emotionale Momente die zum Verständnis ihres Schicksals führen.

Die Landschaft von Ezo ist dabei nicht nur visuell atemberaubend, sondern auch voll von Überraschungen, Gefahren und Ruheoasen. Überall soll ein Lagerfeuer entfacht werden können, um unter dem Sternenhimmel neue Kraft zu schöpfen. Und das nicht alleine, wie im Trailer zusehen wird Atsu von einem treuen Wolf begleitet der ihr im Kampf zur Seite steht. Mit einer tiefgreifenden Story, einer faszinierenden Heldin und der offenen Welt von Ezo verspricht Ghost of Yotei ein neues PlayStation-Epos zu werden.