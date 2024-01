Walmart verkauft tatsächlich einen Xbox Serie S-Toaster

Wer Sorge hat, dass das eigene Frühstück zu wenig Videospiel-Touch enthält, kann mit einem Xbox Serie S-Toaster gar nicht falsch liegen!

Mehr zum Xbox Serie S-Toaster

Wie bei fast allem in der Spieleindustrie heutzutage tauchten im März letzten Jahres mysteriöse Gerüchte über den Toaster der Xbox Serie S auf, nach der Entscheidung von Microsoft, einen Kühlschrank in Form einer Xbox Serie X zu veröffentlichen. Jetzt ist der Toaster in die Regale eines tatsächlichen Einzelhändlers erschienen und ist für 39,99 $ bei Walmart erhältlich beziehungsweise auch schon wieder vergriffen. “Dieses Gerät bringt Ihre Küchenarbeitsplatte auf die nächste Stufe”, heißt es in der Beschreibung des Geräts. “Mit dem Farbwahlrad können Sie Ihr Brot, englische Muffins, gefrorene Waffeln und Bagels genau so toasten, wie Sie es jedes Mal mögen, von leicht geröstet bis dunkel”.

Das Gerät wird auch mit einem eingebauten Countdown-Timer geliefert, und natürlich prägt der Toaster das Xbox-Kugel-Logo auf euer Brot, während er es erhitzt. Walmart beschreibt ihn als “das perfekte Geschenk für Konsolenspieler und Microsoft-Fans, die dies etwas mehr in der Küche, im Wohnheim, im Büro oder in der Wohnung zeigen wollen“. Nun – wenn es die Zielgruppe dafür gibt, dann wird der Toaster bestimmt ein Riesenerfolg, aber was haltet ihr von solchen Aktionen? Übrigens, wenn sich diese Gerüchte aus dem letzten Jahr als völlig genau herausstellen, könnte der Toaster bald von einigen Ramen-Schalen, Stifthaltern und Aufbewahrungsboxen der Marke Xbox in den Regalen begleitet werden…