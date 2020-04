Vox Lux ab 20.5.2020 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für Fans von Musikfilmen – Koch Films veröffentlicht Vox Lux mit Natalie Portman und Jude Law in den Hauptrollen am 20.5.2020 auf DVD und Blu-ray. Was euch im Film erwartet, erfahrt ihr hier bei uns.

Was erwartet euch?

Fiktionales und fulminantes Biopic und Musik-Drama über den Aufstieg und Fall eines U.S.-Popstars, vom unschuldigen Mädchen zur Pop-Ikone

Im Jahr 1999 überlebt die Schülerin Celeste den Albtraum eines Amoklaufs an ihrer Schule, der das ganze Land erschüttert. Mit einem Song beim anschließenden Gedenkgottesdienst bewegt sie die trauernde Nation und wird mit der Hilfe ihrer Schwester Eleanor und einem Talentmanager schnell zu einem aufstrebenden Popstar mit großer Zukunft in der Glitzerwelt. Doch nach ihrem kometenhaften Aufstieg muss Celeste erkennen, dass das Leben im Rampenlicht auch viele Schattenseiten hat.

Schonungslos provokant und zugleich berauschend entführt eine famose Natalie Portman in die bunte und fulminante aber auch gnadenlose Welt der Musikbranche. Zu den Songs von Ausnahmekünstlerin SIA glänzen an ihrer Seite u.a. Jude Law, Stacy Martin und Raffey Cassidy.