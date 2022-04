Vorsicht, dreiköpfiger Affe! Return to Monkey Island angekündigt

Damit hat wohl niemand mehr gerechnet: Mit Return to Monkey Island werden wir auf die namensgebende Insel zurückkehren. Mehr erfahrt ihr hier!

Mehr zu Return to Monkey Island

Der Herausgeber Devolver Digital und der Entwickler Terrible Toybox haben in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games Return to Monkey Island angekündigt. Es soll als lang erwartete Fortsetzung der Point-and-Click-Abenteuerspiele Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge fungieren. Das Spiel wird aller Voraussicht nach noch 2022 kommen, aber auf welchen Plattformen genau, das wurde nicht angekündigt. Der Titel wurde von Ron Gilbert und Dave Grossman sowohl entworfen wie auch geschrieben. Die Musik kommt von Michael Land, Peter McConnel und Clint Bajakian, und Dominic Armato wird den Protagonisten Guybrush Threepwood mimen.

Man kann davon ausgehen, dass der Humor ähnlich sein wird wie in den Originalteilen. Was die Rätselmechaniken angeht, so bleibt es noch abzuwarten, ob da Logik dahintersteckt oder man wieder einfach alles mit allem kombinieren darf. Gerade bei Point-and-Click-Adventures kann dies einen Reiz ausmachen, oder aber auch komplett frustrieren. Die einzige Adventure-Schiene der letzten Jahre in dieser Richtung, die mir in Erinnerung ist, ist die großartige Saga The Book of Unwritten Tales. Habt ihr auch Empfehlungen für Point-and-Click-Adventures? Wie dem auch sei, eine Teaser-Website gibt es bereits für das neu angekündigte Spiel, genauso wie einen Teaser-Trailer. Viel Spaß damit!