Vorschau: Diese Marvel-Serien und Filme erscheinen 2024 und 2025 auf Disney+

Marvel-Fans aufgepasst – auf Disney+ tummeln sich in den kommenden Monaten so einige Superhelden. Was euch im Detail erwartet, verrate ich euch im folgenden Überblickartikel. Los geht’s!

Deadpool & Wolverine

Den Anfang macht der mit Spannung erwartete Film „Deadpool & Wolverine“ am 12. November 2024 , der noch zuletzt die Kinos unsicher gemacht und für Furore gesorgt hat. Die Rückkehr von Hugh Jackman als Wolverine und Ryan Reynolds als Deadpool sorgt für ein explosiv-humorvolles Duett, das Fans beider Charaktere begeistert. Die Kombination von Action, Witz und emotionalen Momenten könnte sich als wegweisend für die zukünftige Ausrichtung von Marvel herausstellen.

What If…? – Staffel 3 kehrt zurück

Im Dezember 2024 erwartet uns die dritte Staffel von „What If…?“, die ab dem 22. Dezember mit täglichen Episoden auf Disney+ ausgestrahlt wird. Diese innovative Animationsserie, die alternative Realitätsperspektiven im Marvel-Universum erkundet, hat bereits in den vorherigen Staffeln für Furore gesorgt. Die neuen Episoden versprechen frische, unerwartete Wendungen und kreative Geschichten, die die Fantasie der Zuschauer anregen.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Ein weiterer Höhepunkt ist die Animation „Your Friendly Neighborhood Spider-Man“, die am 29. Januar 2025 Premiere feiern wird. Diese Serie widmet sich dem beliebten Superhelden Spider-Man und bietet eine spannende, jugendliche Perspektive auf seine Abenteuer. Die Mischung aus Humor und Action wird sowohl jüngere Zuschauer als auch langjährige Fans ansprechen und ist ein weiterer Schritt in Marvels Bestreben, diversifizierte Inhalte zu produzieren.

Daredevil: Born Again – Die Rückkehr eines Klassikers

Am 5. März 2025 kehrt ein beliebter Held zurück mit der Serie „Daredevil: Born Again“. Diese Live-Action-Serie verspricht, die düstere und komplexe Geschichte von Matt Murdock neu zu erzählen. Die Erwartungen sind hoch, da die vorherige Daredevil-Serie viele Fans begeistert hat. Die neue Auflage könnte tiefer in Murdocks inneren Konflikt eintauchen und gleichzeitig die Action-Elemente, für die die Figur bekannt ist, in den Vordergrund stellen.

Ironheart – Ein neuer Stern am Marvel-Himmel

Im Juni 2025 wird die Serie „Ironheart“ debütieren. Diese neue Serie konzentriert sich auf Riri Williams, eine junge geniale Erfinderin, die in die Fußstapfen von Tony Stark tritt. Sie feierte ihr Debüt in Black Panther: Wankanda Forever und wird mit ihrem eigenen Iron Man-Anzug in der Lage sein, gegen Bedrohungen anzutreten und ihre eigene Identität im Marvel-Universum zu finden. Die Serie verspricht, frische Themen wie Empowerment und Innovation zu behandeln und könnte eine wichtige Rolle bei der Einführung neuer Charaktere spielen.

Eyes of Wakanda – Ein Blick in die Zukunft

Ebenfalls im August 2025 startet die animierte Serie „Eyes of Wakanda“. Diese Serie wird sich auf die faszinierende Kultur und Geschichte von Wakanda konzentrieren und könnte neue Einblicke in die Charaktere und Geschichten aus dem „Black Panther“-Universum geben. Die Kombination aus actiongeladener Handlung und kultureller Tiefe könnte die Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Marvel Zombies – Ein gruseliges Halloween-Special

Passend zur Halloween-Saison wird die Animationsserie „Marvel Zombies“ im Oktober 2025 auf Disney+ erscheinen. Diese Serie wird eine düstere und spannende Interpretation des Marvel-Universums bieten, in der bekannte Helden gegen die Bedrohung durch Zombies antreten müssen. Die Kombination aus Horror und Action verspricht, ein einzigartiges Erlebnis für die Zuschauer zu werden.

Wonder Man – Ein neuer Held betritt die Bühne

Schließlich wird die Originalserie „Wonder Man“ voraussichtlich im Dezember 2025 erscheinen. Diese Serie wird sich auf Simon Williams, alias Wonder Man, konzentrieren, und könnte sowohl humorvolle als auch ernste Themen ansprechen, während sie die Herausforderungen und Abenteuer dieses weniger bekannten Superhelden erkundet.