Vorschau: Das sind die Top Switch Games 2024

Das Jahr 2024 hat gerade begonnen und schon kann man mit der Planung der Games für das Jahr beginnen – Zeit also, mal einen Blick auf die Top Switch Games 2024 zu werfen. Kleiner Teaser: Von einem ewigen Duell, dem Debüt von Princess Peach als Solo-Heldin bis hin zu einem Ausflug nach Persien ist für wohl jeden Geschmack etwas dabei. Top Switch Games 2024: Los geht’s! Damit ihr euch nicht wundert, ich habe die Top Switch Games 2024-Auflistung nach dem Releasedatum geordnet und jene, die noch kein fixes haben, ganz ans Ende gestellt.

Prince of Persia: The Lost Crown (18. Jänner 2024) In diesem brandneuen Abenteuer schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle von Sargon, einem talentierten Krieger und Mitglied einer Elitegruppe, die sich Die Unsterblichen nennen. Auf ihrer Rettungsmission für Prinz Ghassan erkundet die Gruppe den Berg Qaf, einen einst malerischen Ort, der nun verflucht und gefährlich ist. Sargon und seine Kameraden müssen früh feststellen, dass die Zeit selbst zum heimtückischen Gegner wird und sie die Balance der Welt wieder herstellen müssen. Inspiriert vom Metroidvania-Genre erlaubt Prince of Persia: The Lost Crown den Spielenden die liebevoll gestaltete Welt in ihrem eigenen Tempo zu erforschen. Von der majestätischen Zitadelle der Weisheit bis zu den farbenfrohen Hyrkanischen Wäldern gibt es eine große Auswahl an Umgebungen zu entdecken, die von der Persischen Mythologie inspiriert wurden. Im Laufe des Spiels erlernt Sargon neue Zeitkräfte und einzigartige Fähigkeiten und kombiniert diese im Kampf. So dringt Sargon immer tiefer in die Umgebung vom Berg Qaf ein, löst Rätsel, entdeckt Geheimnisse und absolviert spannende Sidequests. Auf dieser epischen Reise kämpft sich Sargon durch mythische Gegner, gigantische Bosse und fiese Fallen. Spieler:innen müssen ihre Fähigkeiten im Kampf und ihre Geschicklichkeit kombinieren, um von der Zeit korrumpierte Gegner wie den Jahandar – den grässlichen Mantikor und Wächter der Zitadelle – zu besiegen. Spielerinnen und Spieler können ihrer Kreativität im Kampf freien Lauf lassen und zahlreiche Fähigkeiten zu mächtigen Angriffen kombinieren. Auf ihrer mystischen Reise werden Spielerinnen und Spieler von einem nicht minder faszinierenden Soundtrack von Mentrix begleitet. Die im Iran geborene Komponistin mischt traditionelle Instrumente mit modernen Klängen und begleitet die Spieler:innen durch die verschiedenen Umgebungen. Mentrix wird dabei vom preisgekrönten Komponisten Gareth Coker unterstützt, der sein ganz eigenes Flair in die epischen Bosskämpfe mit ein bringt.

Another Code: Recollection (19. Jänner 2024) Das Nintendo DS-Spiel Another Code: Doppelte Erinnerung und seine Wii-Fortsetzung Another Code: R – Die Suche nach der verborgenen Erinnerung erscheinen als Another Code: Recollection für Nintendo Switch. Elf Jahre nach dem Tod ihrer Eltern erhält die junge Ashley einen Brief von ihrem totgeglaubten Vater. Die Suche nach Antworten führt sie auf eine einsame Insel, wo sie auf neue Rätsel und Hindernisse stößt, die ihre Ermittlungen zu behindern drohen. Finden die Nintendo Switch-Spieler:innen Spuren ihrer Vergangenheit?

Mario vs. Donkey Kong (16. Februar 2024) Die Geschichte dreht sich um Mario, der eine Spielzeugfabrik besitzt, die Aufzieh-Spielzeug namens Mini-Marios herstellt. Donkey Kong hat die Mini-Mario-Spielzeuge gestohlen, und Mario macht sich daran, sie zurückzubekommen. Im Spiel werden wir Donkey Kong durch die Fabrik verfolgen, wo wir auf immer herausforderndere Levels stoßen. Es gibt mehrere verschiedene Umgebungen im Spiel, wie eine Lavaumgebung und eine Baustelle, und es gibt insgesamt fünf verschiedene Arten.

Princess Peach: Showtime (22. März 2024) Die Hauptdarstellerin des Pilzkönigreichs tritt auf Nintendo Switch ins Rampenlicht. Eben noch besuchen Prinzessin Peach und ihre Toads eine Show im Funkeltheater, da kommen auch schon die fiese Grape und ihre Sauertruppe auf die Bühne und sorgen für Aufruhr. Jetzt liegt es an Peach und Stella, der Hüterin des Theaters, das Theaterstück und den Tag zu retten. Zum Glück hat Peach einige spektakuläre Fähigkeiten gewonnen, denn sie kann die Magie von Stellas Schleife nutzen und sich verwandeln! Als Schwertmeisterin beispielsweise wehrt sie Gegner mit der blanken Klinge ab, als Kung-Fu-Peach setzt sie auf raffinierte Kampfsportkünste. Ihre süßen Fähigkeiten stellt sie hingegen als Patissière unter Beweis. Und als Detektivin kann sie womöglich den gesamten Fall lösen. In diesem Abenteuer ändert sich das Spielgeschehen je nach Peachs Rolle – und weitere überraschende Verwandlungen warten noch auf ihre Enthüllung.

Luigi’s Mansion 2 HD (Sommer 2024) In diesem Abenteuer mit überarbeiteten Grafiken besuchst du die unheimlichen Bewohner des gruseligen Nachtschattentals, in dem es von Geistern nur so wimmelt. Zum Glück ist Luigi für diesen Job bestens ausgerüstet mit dem Gegner lähmendem Stroboblitz und seinem Schreckweg, der Geister und Objekte aufsaugen und mit der Umgebung interagieren kann. Luigis paranormale Abenteuer bringen ihn an alle möglichen Orte: ein altes botanisches Forschungslabor, eine heruntergekommene Uhrfabrik und eine in Eis und Schnee gehüllte Mine, um nur ein paar aufzuzählen. Bis zu vier Spieler können sich online oder im drahtlosen lokalen Mehrspielermodus zusammenschließen und sich in den Wirrwarrturm wagen. Hier findest du Geister und Herausforderungen, die im Hauptspiel nicht erscheinen.

Dieses ursprünglich für Nintendo GameCube veröffentlichte Spiel kehrt mit aufgefrischter Grafik zurück. Die Spieler:innen folgen Mario und seinen Freundinnen und Freunden, um das Geheimnis hinter dem uralten Äonentor zu lüften. Wird Mario dieses Rollenspiel-Abenteuer bestehen oder am Ende völlig geplättet sein? Paper Mario: Die Legende vom Äonentor entfaltet sich 2024 auf Nintendo Switch. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.