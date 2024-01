Vorschau: Das sind die Top PS5 Games 2024

Das Jahr 2024 hat gerade begonnen und schon kann man mit der Planung der Games für das Jahr beginnen – Zeit also, mal einen Blick auf die Top PS5 Games 2024 zu werfen. Kleiner Teaser: Von einem heiß erwartetem Remaster, dem Comeback von Tekken bis hin zu einem Ausflug nach Persien ist für wohl jeden Geschmack etwas dabei. Top PS5 Games 2024: Los geht’s! Damit ihr euch nicht wundert, ich habe die Top Switch Games 2024-Auflistung nach dem Releasedatum geordnet und jene, die noch kein fixes haben, ganz ans Ende gestellt.

Prince of Persia: The Lost Crown (18. Jänner 2024) In diesem brandneuen Abenteuer schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle von Sargon, einem talentierten Krieger und Mitglied einer Elitegruppe, die sich Die Unsterblichen nennen. Auf ihrer Rettungsmission für Prinz Ghassan erkundet die Gruppe den Berg Qaf, einen einst malerischen Ort, der nun verflucht und gefährlich ist. Sargon und seine Kameraden müssen früh feststellen, dass die Zeit selbst zum heimtückischen Gegner wird und sie die Balance der Welt wieder herstellen müssen. Inspiriert vom Metroidvania-Genre erlaubt Prince of Persia: The Lost Crown den Spielenden die liebevoll gestaltete Welt in ihrem eigenen Tempo zu erforschen. Von der majestätischen Zitadelle der Weisheit bis zu den farbenfrohen Hyrkanischen Wäldern gibt es eine große Auswahl an Umgebungen zu entdecken, die von der Persischen Mythologie inspiriert wurden. Im Laufe des Spiels erlernt Sargon neue Zeitkräfte und einzigartige Fähigkeiten und kombiniert diese im Kampf. So dringt Sargon immer tiefer in die Umgebung vom Berg Qaf ein, löst Rätsel, entdeckt Geheimnisse und absolviert spannende Sidequests. Auf dieser epischen Reise kämpft sich Sargon durch mythische Gegner, gigantische Bosse und fiese Fallen. Spieler:innen müssen ihre Fähigkeiten im Kampf und ihre Geschicklichkeit kombinieren, um von der Zeit korrumpierte Gegner wie den Jahandar – den grässlichen Mantikor und Wächter der Zitadelle – zu besiegen. Spielerinnen und Spieler können ihrer Kreativität im Kampf freien Lauf lassen und zahlreiche Fähigkeiten zu mächtigen Angriffen kombinieren. Auf ihrer mystischen Reise werden Spielerinnen und Spieler von einem nicht minder faszinierenden Soundtrack von Mentrix begleitet. Die im Iran geborene Komponistin mischt traditionelle Instrumente mit modernen Klängen und begleitet die Spieler:innen durch die verschiedenen Umgebungen. Mentrix wird dabei vom preisgekrönten Komponisten Gareth Coker unterstützt, der sein ganz eigenes Flair in die epischen Bosskämpfe mit ein bringt.

The Last of Us Part 2 Remastered (19. Jänner 2024) Erlebe den Titel, der über 300 Auszeichnungen als Spiel des Jahres gewonnen hat, jetzt mit einer Reihe von technischen Verbesserungen, durch die The Last of Us Part II Remastered das ultimative Spielerlebnis für die von der Kritik gefeierte Geschichte von Ellie und Abby bietet. Native PS5-Verbesserungen The Last of Us Part 2 Remastered wurde für PS5 entwickelt und verbessert das ursprüngliche PS4-Spiel auf Weisen, die zuvor nicht möglich waren. Der Wiedergabetreue-Modus ermöglicht eine Grafikausgabe in 4K, und zahlreiche grafische Verbesserungen erwecken die wunderschöne und zugleich gefährliche Welt zum Leben. Das Remaster bietet verbesserte Ladezeiten und nutzt das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers für vollständige Immersion der Spieler in jede einzelne Handlung von Ellie und Abby.

Tekken 8 (26. Jänner 2024) TEKKEN 8 setzt die tragische Saga der Mishima-Blutlinie und ihre weltbewegenden Kämpfe zwischen Vater und Sohn fort. Nachdem Kazuya seinen Vater Heihachi Mishima besiegt hat, setzt er seinen Kampf um die Weltherrschaft fort und nutzt die Kräfte der G Corporation, um Krieg gegen die Welt zu führen. Jin ist gezwungen, sich seinem Schicksal direkt zu stellen, als er mit seiner langen verlorenen Mutter wiedervereint wird und versucht, die Schreckensherrschaft seines Vaters Kazuya zu stoppen. Erlebt das nächste Kapitel der am längsten laufenden Geschichte mit 32 neu gestalteten, einzigartigen Kämpfern und meistere das brandneue “Heat”-System, um die Gegner zu vernichten. Genießt High-Fidelity-Grafiken, die für die neue Hardware-Generation entwickelt wurden, um jeden Moment des Aufpralls und aggressive Superbewegungen darzustellen. Mit einer Vielzahl von Einzelspielerinhalten, wie dem brandneuen Arcade Quest-Modus und einem umfassenden Anpassungssystem für Charaktere und Avatare, bietet TEKKEN 8 das bisher aufregendste Erlebnis.

Suicide Squad: Kill the Justice League (2. Februar 2024) Von den Macher:innen der von der Kritik gefeierten Batman: Arkham-Serie, Rocksteady Studios, kommt Suicide Squad: Kill the Justice League, der genreübergreifende Action-Adventure Third-Person-Shooter, in dem die ultimativen Außenseiter das Unmögliche wahr machen müssen: den Tod der Justice League. Begleitet die neuen „rekrutierten“ Mitglieder von Amanda Wallers berüchtigter Task Force X (auch bekannt als Suicide Squad), Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark, die sich auf eine unmögliche Mission begeben, um die Justice League zu töten. Taucht ein in ein weitläufiges und dynamisches offene-Welt-Metropolis, das von Brainiacs Invasion verwüstet und von den Held:innen, die es einst beschützt haben, terrorisiert wird. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Final Fantasy 7 Rebirth (29. Februar 2024) Das ursprüngliche Final Fantasy 7 wurde 1997 für PlayStation veröffentlicht und hat eine treue Anhängerschaft. Rebirth ist die Fortsetzung von Square Enix’ Neuinterpretation des Klassikers, namentlich Final Fantasy 7 Remake aus dem Jahre 2020. Der neue, dreiminütige Trailer ist vollgepackt mit allen Dingen, die man sich im Nachfolger so erwarten könnte. Darunter wurden die neuen Gebiete gezeigt – der erste Teil Remake spielte sich ja ausschließlich in der Anfangsstadt Midgar ab -, aber auch die kommenden Charaktere wie Cait Sith und auch der Gestaltwandler Vincent Valentine sind zu sehen. Vincent ist ein Side-Charakter in Final Fantasy so wie Yuffie, und er wird während einer Nebenquest in Shinra Mansion im klassischen Spiel gefunden. Yuffie schloss sich der Crew auf PlayStation 5 in Final Fantasy 7 Remake Intergrade an, und es sieht so aus, als würde Vincent seinen Moment in Rebirth bekommen. Square Enix hat Vincents Gesicht im Final Fantasy 7 Rebirth-Trailer nicht gezeigt, aber es ist leicht zu sagen, dass er es ist: Der Typ springt direkt aus einem Sarg und regt sich auf, weil sein Schlaf gestört wurde – same, möchte man sagen. Und ja, Cloud fährt im Trailer zum Veröffentlichungsdatum mit einem Segway! Seht das Video selbst gleich hier:

In dieser Liebeserklärung an das bahnbrechende Original präsentieren Ihnen THQ Nordic und Pieces Interactive eine Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels Alone in the Dark. Im gotischen amerikanischen Süden steuern Sie einen unserer beiden Protagonisten: Spielen Sie als Edward Carnby oder Emily Hartwood, um Ihre Umgebung zu erkunden, Monster zu bekämpfen, Rätsel zu lösen und das wahre Geheimnis von Derceto Manor aufzudecken …. Als Emily Hartwood entdeckt, dass ihr Onkel verschwunden ist, macht sie sich mit Hilfe des Privatdetektivs Edward Carnby auf die Suche nach ihm. Als sie in Derceto Manor, einem Heim für geistig Erschöpfte, ankommen, treffen sie auf seltsame Bewohner, Portale zu alptraumhaften Welten, gefährliche Monster – und schließlich auf eine Verschwörung des aufkeimenden Bösen und seiner Anhänger. Während wir eine völlig originelle Geschichte präsentieren, integrieren wir Charaktere, Orte und Themen aus der ursprünglichen Trilogie der 90er Jahre. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, um das Spiel zu genießen, aber diejenigen, die nostalgisch für die Originalspiele sind, werden einige Dinge wiedererkennen …

Dragon’s Dogma 2 (22. März 2024) Dragon’s Dogma 2 ist der mit Spannung erwartete Action-RPG-Nachfolger des Kult-Klassikers Dragon’s Dogma aus dem Jahr 2012. Die Fortsetzung bietet eine detailreiche und tief erkundbare Fantasy-Welt, die mit immersiver Physik, Charakter-KI und der neuesten Grafik von Capcoms RE ENGINE erschaffen wurde. Dieses narrative Singleplayer Action-RPG fordert die Spieler*innen auf, ihre Kreativität und Neugierde zu nutzen, um ihre eigene Erfahrung zu gestalten. Ob es um die Laufbahn des Erweckten, die Auswahl der Vasallen für die Gruppe oder die Herangehensweise an vielschichtige Spielsituationen geht, in der Welt von Dragon’s Dogma 2 dreht sich alles um Entscheidungen. Sowohl die eigene Gruppe von Vasallen als auch die Feinde reagieren dynamisch auf Aktionen auf dem Schlachtfeld, egal ob ihr euch an den Rücken von Monstern klammert oder versucht, sie aus der Ferne zu erledigen. Die gewählte Laufbahn erlaubt es einen eigenen Spielstil zu wählen und so zu entscheiden, ob man Schwerter, Bögen oder mächtige Magie einsetzen will, um Feinde in die Schranken zu weisen

Rise of the Ronin (22. März 2024) Japan, 1863 Nach drei Jahrhunderten der Gewaltherrschaft des Tokugawa-Shogunats kreuzen die Schwarzen Schiffe des Westens an den Grenzen des Landes auf, das daraufhin im Chaos versinkt. Umgeben von Krieg, Seuche und politischen Unruhen wählt ein namenloser Krieger seinen eigenen Weg und hält dabei das Schicksal Japans in den Händen. Als herrenloser Samurai– ein Ronin – bestimmt nur ihr das Schicksal. Die Geschichte wird sich vor euren Augen unterschiedlich entwickeln, abhängig von den Entscheidungen und den Charakteren, mit denen ihr euch verbündet. In Missionen steht ihr dank eines komplexen Entscheidungssystems oft vor einer schwierigen Wahl– ob wichtige Figuren beispielsweise ermordet oder beschützt werden. Das erfahrene Entwicklerteam von Nioh und Ninja Gaiden bietet euch ein spannendes, aber dennoch zugängliches Kampfsystem mit verschiedenen Komplexitätsstufen, sodass für jeden Spielstil etwas dabei ist. Stellt euch den Gegnern mit einer Auswahl an Nahkampfwaffen oder erledigt sie mit authentischen historischen Feuerwaffen aus der Ferne. Die Bakumatsu-Zeit läutet das Ende des Shogunats ein, als Osten und Westen aufeinandertreffen und eine neue Ära beginnt. Erlebt diese kulturelle Revolution in einer Open-World und begegne wichtigen Persönlichkeiten, die die Geschichte beeinflussen, ebenso wie einfachen Menschen, die nur nach einem Licht in der Dunkelheit suchen.

Black Myth: Wukong (20. August 2024) Black Myth: Wukong ist ein angekündigtes Action-Rollenspiel des chinesischen Indie-Game-Entwicklers Game Science und basiert auf dem im 16. Jahrhundert geschriebenen chinesischen Roman Die Reise nach Westen. Es soll zugleich der Startschuss einer Trilogie sein, die wohl noch einiges auf uns zukommen lässt. Losgehen soll es diesen Sommer.