Vorschau: Das sind die Top Ego-Shooter 2024

Von den Macher:innen der von der Kritik gefeierten Batman: Arkham-Serie, Rocksteady Studios, kommt Suicide Squad: Kill the Justice League, der genreübergreifende Action-Adventure Third-Person-Shooter, in dem die ultimativen Außenseiter das Unmögliche wahr machen müssen: den Tod der Justice League.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nutzt das volle Potenzial der Unreal Engine 5, gepaart mit Motion Capture und Photogrammetrie, um maßstabsetzende Grafik zu kreieren und dich in die Spielwelt eintauchen zu lassen. Die fortschrittliche künstliche Intelligenz zwingt den Stalker angesichts einer Vielzahl von Gegnern zu einem taktischen Vorgehen, das selbst die hartgesottensten Spieler bei Atem hält. Das Lebenssimulationssystem A-Life 2.0 schafft eine ganzheitliche Live-Umgebung, in der deine Handlungen Auswirkungen auf die Welt der Zone haben.

Das Herz von Tschornobyl hat noch nie so laut geschlagen, wie jetzt. Die Zone ruft nach Stalkern, die bereit sind, sich auf eine nicht-lineare Reise durch eine düstere offene Welt in einem postapokalyptischen, osteuropäischen Setting einzulassen.

Das Gameplay enthält in jedem Modus eine hohe Dosis an Taktik. Ihr könnt zum Launch eine von vier Operator-Klassen auswählen. Ihr habt die Wahl zwischen der dominanten Feuerkraft der Assault-Klasse, der überlegenen Taktik der Engineer-Klasse oder dem Element der Überraschung mit der Recon-Klasse. Zudem könnt ihr mit der Support-Klasse eure Teammitglieder heilen und somit im Kampf halten.

Es ist 2091 und die Mega-Korporation Horzine hat die ultimative Armee erschaffen: die Zeds, eine gehorsame Horde genmanipulierter Monstrositäten. Jetzt steht nur noch die Rebellengruppe Nightfall zwischen diesen infernalen Schöpfungen und der Zukunft der Menschheit. Killing Floor 3 ist die nächste Fortsetzung in der legendären Action/Horror-Serie. Dieses intensive FPS lässt dich in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten schlüpfen, der mit bis zu fünf Teamkameraden die Wellen der Zeds bekämpft, Dosh verdient, Fähigkeiten freischaltet und das ultimative Arsenal aufbaut.

Neo Berlin 2087 (vermutlich 2024)

erscheint für PS5

Ein einzigartiges 3rd- und 1st-Person-Action-Rollenspiel; ein tiefgründiger, cineastischer Detektiv-Thriller, der in einer düsteren Zukunftsvision von Neo Berlin 2087 spielt: Technologischer Fortschritt und Cyberisierung haben die Gesellschaft in ein Zweiklassensystem gespalten, in dem die Reichen die Stadt beherrschen, während die Armen in den Slums und dem tödlichen Wasteland außerhalb der neuen Berliner Stadtmauern ums Überleben kämpfen.

Das Gameplay dieses Detektiv-Thrillers basiert auf einer Mischung aus 1st und 3rd Person, die es dir ermöglicht, aus einer Vielzahl von Shooter-, Stealth-, Investigation- und Rollenspielmechaniken zu wählen.

Löst eine weitreichende Verschwörung auf einer emotionalen Cyberpunk-Reise über Gerechtigkeit, Freundschaft, Liebe, Schuld, Aufopferung und Verrat.