Vorschau: Das sind die Top Ego-Shooter 2021

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu – Zeit also, mal einen Blick auf die Top Ego-Shooter 2021 zu werfen. Kleiner Teaser: Von einem Ausflug nach Tokyo über eine Zeitschleife bis hin zu Guerilla-Kämpfen ist für wohl jeden Geschmack etwas dabei. Top Ego-Shooter 2021: Los geht’s! Damit ihr euch nicht wundert, ich habe die Top Ego-Shooter 2021-Auflistung nach Alphabet geordnet, da der Großteil noch kein genaues Releasedatum hat. Bright Memory: Infinite erscheint für Xbox Series X|S und Xbox One Bright Memory: Infinite spielt in einer weitläufigen, futuristischen Metropole im Jahr 2036. Ein seltsames Phänomen, für das Wissenschaftler keine Erklärung finden können, ist weltweit am Himmel aufgetreten. Die Supernatural Science Research Organization (SRO) hat Agenten in verschiedene Regionen geschickt, um dieses Phänomen zu untersuchen. Bald stellt sich heraus, dass diese seltsamen Vorkommnisse mit einem archaischen Mysterium zusammenhängen – einer bisher unbekannten Geschichte zweier Welten, die bald ans Licht kommen wird…

Deathloop (21. Mai 2021) erscheint für PS5 und PC Willkommen auf Blackreef, wo weder die Party noch der buchstäbliche Mordsspaß je enden. Colt ist auf Blackreef in einer Zeitschleife, einem Loop, gefangen und so gezwungen, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleben. Um zu entkommen, bleibt ihm also nur eins: diesen verdammten Loop zu brechen. Ausgestattet mit einem Arsenal aus außergewöhnlichen Kräften und mächtigen Waffen muss er dafür binnen 24 Stunden acht Ziele aus dem Verkehr ziehen, bevor um Mitternacht der Loop und damit der Tag wieder von vorne beginnt. Doch das ist keine leichte Aufgabe, denn die Ziele sind über die gesamte Insel verstreut. Zu allem Überfluss sitzt ihm dabei noch seine Widersacherin Julianna im Nacken, die den Loop mit allen Mitteln schützen wird. Wer Lust hat, in die Rolle der Widersacherin zu schlüpfen, kann als Julianna in die Kampagne eines anderen Spielers eingreifen. Lernt von jedem Kreislauf – probiert neue Wege, sammelt Informationen und eignet euch neue Waffen und Fähigkeiten an, um diesen Loop zu brechen. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Far Cry 6 (18. Februar 2021) erscheint für Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Stadia bzw. im Epic Games Store und Ubisoft Store für Windows PC, sowie auf Uplay+ Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Dani Rojas, wahlweise männlich oder weiblich, welche(r) in Yara geboren und aufgewachsen ist, und sich inmitten der Revolution gegen Antón Castillo befindet. Als Dani werdet ihr zu Guerillakämpfern und erkundet eine riesige Inselnation, vom üppigen Dschungel bis hin zu Yaras Hauptstadt Esperanza. Um erfolgreich gegen Antón Castillos übermächtiges Regime ankommen zu können, müsst ihr nicht nur Einfallsreichtum zeigen, sondern auch ein Arsenal einzigartiger neuer Waffen, Fahrzeuge und tierischer Gefährten (Fangs for hire) einsetzen, wie zum Beispiel Chorizo, den süßesten Dackel auf Rädern.

Ghostwire Tokyo erscheint für PS5 und PC Tokio befindet sich in den Fängen von übernatürlichen Mächten, nachdem 99 % der Einwohner einfach verschwunden sind. Nutze ein Arsenal von Fähigkeiten zur Geisterbekämpfung und stelle dich den übernatürlichen Gefahren, die überall auf dich lauern. Kannst du das Geheimnis um das Verschwinden der Menschen lüften? Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Shadow Warrior 3 erscheint für PS4, Xbox One und PC Der Actiontitel präsentiert Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen, Orochi Zilla. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen. Weitere Informationen zum Spiel und dem Franchise findet ihr auf der offiziellen Spielwebseite.