Assassin’s Creed Shadows (Test): Ein Lichtblick aus dem Schatten?

Assassin’s Creed Shadows entführt uns nach zahlreichen Abenteuern in historische Epochen ins feudale Japan – und das aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Mit jedem neuen Teil werden bekannte Gameplay-Elemente mit frischen Ideen in einer neuen Geschichte verbunden. Doch wie fügt sich das erste richtige Next-Gen Abenteuer in diese Tradition ein? Mal sehen ob man im Schatten einen innovativen Lichtblick erkennen kann:

Die Freundschaft zwischen Naoe und Yasuke hingegen zeigt, dass einwenig Charakterentwicklung und Tiefe sehr wohl möglich sind. Durch ihre gemeinsamen Szenen erhalten die Protagonisten viele starke, schöne Momente. Da ich von Naoe und ihrer Geschichte so fasziniert war, verlor ich mich zunächst nur mit ihr in der japanischen Welt. Erst nach über zehn Stunden traf ich dann auf Yasuke und schaltete ihn als zweite Spielfigur und somit das komplette Spielerlebnis frei. Nebenbei ist auch die Einbindung der Assassinen, Templer sowie des Animus ganz gut gelungen, auch wenn das eigentlich der Hauptfokus sein sollte. Naoe wandelt auf den Spuren des „Kakushiba-Bunds“ auch „Liga der versteckten Klinge“ genannt und Yasuke stellt sich seiner Vergangenheit, die mit dem Templerorden verflochten ist. Was es mit dem geheimnisvolle Kästchen auf sich hat, die Verbindung zu Naoes verstorbener Mutter und Yasukes Rolle in dem Plan ist fesselnd erzählt… sogar mit überraschenden Twists. Trotzdem nimmt die Story erst am Ende, im kürzesten Abschnitt – dem dritten Akt – wirklich Fahrt auf. Gerade als ich dachte: „Jetzt wird’s richtig spannend!“, rollen plötzlich die Credits. Ich bin gespannt, welche Geschichte die Erweiterungen erzählen werden, und hoffe auf eine direkte Anknüpfung an das mehr oder weniger offene Ende.

Wer keine Lust auf Entscheidungen hat, kann einfach den „linearen Modus“ aktivieren. In dem alle Entscheidungen automatisch im Einklang mit dem Kanon der Geschichte (also der offiziell anerkannten Handlung) getroffen werden. Der einzige Grund, warum ich diesen Modus nicht genutzt habe, ist, dass ich im Zuge des Tests viele Situationen wiederholt und unterschiedlich entschieden habe, um die Auswirkungen zu erleben – nur um festzustellen, dass es eben in 99 % der Fälle wiedermal keine Konsequenzen gibt. Werden Figuren durch Entscheidungen angegriffen, verärgert oder geküsst wird der folgende Dialog so geschrieben, dass sich die nächsten zwei Zeilen der weiteren Konversation ändern aber die Ausgangslage komplett gleich bleibt.

Wie schon in den letzten Assassinen RPG-Abenteuern ist auch bei Assassin’s Creed Shadows die Story und das Writing nicht die größte Stärke. Es gibt zu viele Figuren, mit denen wir zu wenig Zeit verbringen. Dadurch wirken die Ereignisse, die unsere Protagonisten antreiben sollen, auf uns als Spieler:innen zunächst belanglos. Zwar nimmt sich Shadows später mehr Zeit, um den Beginn durch Flashbacks etwas bedeutungsvoller darzustellen, doch im weiteren Spielverlauf geraten viele Charaktere in Vergessenheit. Interessante Figuren mit viel potential, wie Hattori Hanzō, Tomiko, Oichi, Yagyuu Munetoshi, Kimura Kai oder die Portugiesen bekommen entweder zu wenige oder fast gar keine Auftritte. Nur wenige bleiben wirklich in Erinnerung, da sowohl Dialogentscheidungen als auch Missionsdesign oberflächlich präsentiert sind und keine Konsequenzen spürbar werden. Einzig bei der Rekrutierung der Verbündeten machen sich die Auswirkungen wirklich bemerkbar.

Das System funktioniert für Nebenmissionen ganz gut, doch die Hauptgeschichte leidet darunter. Ich bin kein großer Fan davon, dieses weit gespannte Netz aus austauschbaren Bösewichten zu zerschlagen. Die Hauptantagonisten mögen zwar bunte Masken tragen, sind aber vom Wort „Charakter„ weit entfernt. Ich hätte mir gewünscht, dass man sich auf weniger, dafür aber tiefgründigere Figuren konzentriert – mit starken Auftritten und überzeugender Motivation. Kleinere Handlanger und Untertanen könnten dann als Checklisten-Ziele dienen, um eine Kombination aus fesselnder Geschichte mit motivierendem Gameplay zu erschaffen. Immer schon war es der Fall, dass wir mehrere Ziele finden, ausspähen und töten mussten, doch früher hatten all diese Charaktere eigene Ideale. Während die modernen Spiele das Bild von Assassinen als Helden und Templern als Schurken oft vereinfachen, stellten die früheren Titel verstärkt infrage, wie klar diese Rollen tatsächlich sind. In der Vergangenheit nutzte jeder Templer seine letzten Atemzüge, um sowohl die Protagonisten als auch die Spieler:innen dazu zu bringen, ihre Überzeugungen zu hinterfragen. Ein paar Highlights gibt es aber doch, insbesondere die Erinnerungen an Yasukes Vorgeschichte und Naoes Familiengeschichte sowie die Aufträge rund um Yasukes Sensei und ein paar Momente mit dem wahren Bakufu. Allerdings fehlt Shadows weiterhin die Unvergesslichkeit emotionaler Momente wie Ezios Ansprache , Haythams letzte Worte , Edwards Lebewohl oder die Verknüpfung der Generationen .

Klar kann nicht jede Mission ein Blockbuster-Erlebnis bieten, doch Assassin’s Creed Shadows schafft es erneut nicht, diese mittlerweile seltene Qualität wenigstens ansatzweise aufrechtzuerhalten. Schuld daran ist das Auftragssystem – grundsätzlich eine innovative Idee, um für mehr Übersicht zu sorgen und vom Standard einer klassischen Quest-Liste abzuweichen, die jedoch keine spannende Missionsstruktur enthält. Da die Vielzahl an Zielen und Figuren, echte Charaktertiefe und mitreißende Missionen verhindert. In Shadows wird dadurch nicht nur die Hauptgeschichte, sondern auch jede Nebenmission strukturiert – eine Weiterentwicklung dessen, was wir bereits seit Origins kennen und was in Mirage weiter angedeutet wurde. Im Zielmenü findet man nicht nur die geheimnisvolle Gruppe des Bakufu, sondern eine komplette Übersicht aller Nachforschungen – darunter weitere feindliche Gruppen, aber auch freundliche Bewohner und Verbündete, die Unterstützung benötigen.

Das verwobene Schicksal von Naoe und Yasuke wird natürlich von einem gemeinsamen Feind angetrieben: dem wahren Bakufu. Wieder einmal eine Gruppe mehrerer Antagonisten, die in ganz Japan ihre Strippen ziehen – angeführt von einem skrupellosen Anführer, der eine neue Ära für ganz Japan einläuten will. Wie genau unser Duo aufeinandertrifft, verrate ich nicht… doch so viel sei gesagt: Da kommt eine epische Mission mit Gänsehaut-Feeling auf euch zu– die Art von Mission, die ich in Assassin’s Creed lange vermisst habe.

Auf der einen Seite haben wir Naoe, die in der Bergregion Iga aufgewachsen ist und schon früh von ihrem Vater, Fujibayashi Nagato, in den Künsten der Shinobi unterrichtet wurde. Nachdem ihre Heimat zerstört wird, lodert in ihr ein tiefbrennender Wunsch nach Rache. Yasuke auf der anderen Seite, war der einzige Überlebende eines portugiesischen Sklavenschiffs. Als einer der ersten Afrikaner in Japan waren die Menschen von seinem Hautton und seiner Statur fasziniert. Insbesondere Daimyō (Feudalherr) Oda Nobunaga, der ihn aufnahm und als Samurai ausbilden ließ. Sodass Yasuke anschließend als einer seiner Feldherren die streitenden Reiche der späten Sengoku-Zeit bezwingen kann.

In Assassin’s Creed Shadows reisen wir ins feudale Japan des 16. Jahrhunderts, genauer gesagt ins Jahr 1579, zur Azuchi-Momoyama-Zeit. In dieser unruhigen Ära wird das Land durch allerlei neue Einflüsse aufgewirbelt. Verschiedene Clans kämpfen brutal um die Herrschaft, und zeitgleich erreichen ausländische Schiffe die Häfen. In dieser Epoche tauchen wir in die Geschichte zweier Protagonisten ein, die sehr unterschiedliche Kriegertraditionen der damaligen Zeit repräsentieren: eine agile, flinke Shinobi und ein brachialer, nobler Samurai.

Double Trouble

Assassin’s Creed Shadows bietet uns diesmal die zwei altbewehrten Ansätze der Reihe – nur etwas mehr voneinander getrennt:

Samurai und Shinobi verwenden verschiedene Techniken um ihre Ziele zu erreichen. Yasuke erfüllt die Samurai Fantasie, er metzelt sich mit Katana, Kanabo und Naginata durch Gegnermassen, und greift zu Bogen und Gewehr um weit entfernte Ziele zu treffen. Zudem kann er mächtige Angriffe parieren und mit verheerenden Konterattacken zurückschlagen. Naoe hingegen erfüllt das Assassinen Herz indem sie mit verscheidnene Techniken und ihre Agilität nutzt, um gekonnt auszuweichen und mit Katana, Kusarigama und ihrer versteckten Klinge mit Daito Kombination, flink zuzuschlagen.

Jeder Charakter kann zwei der Hauptwaffen gleichzeitig tragen, somit muss man gut überlegen wie man Vorgehen will. Insbesondere bei Yasuke spielen die Distanzwaffen eine Rolle, wenn eine Ausgerüstet ist bleibt nur noch eine Nahkampf Option übrig, dafür hat der Bogen die Möglichkeit heimlich Leute auszuschalten. Jede dieser Waffen hat einen eigenen Fähigkeitenbaum, mit brutalen Techniken und passiven Verbesserungen, und je nach Wahl kann man die Fähigkeiten zurücksetzten und in eine andere Waffe investieren. Zusätzlich gibt es Charakterspezifische Fähigkeiten, Samurai Attacken für Yasuke und Assassinen Techniken für Naoe. Ein sehr guter frischer Ansatz für das in Origins eingeführte und Odyssey & Valhalla erweiterten Fähigkeiten-System.

Pro Waffe kann man zwei Fähigkeiten sowie eine zusätzliche, charakterspezifische Fähigkeit auswählen – insgesamt stehen aktiv also immer drei Fähigkeiten im Kampf zur Verfügung. Der vierte Platz bleibt bewusst leer. Zunächst dachte ich, dass man einen zweiten Charakterfähigkeits-Platz per Upgrade freischalten könnte, aber nein. Viele dieser Fähigkeiten verursachen zudem gar nicht so viel Schaden. Der Fokus liegt diesmal viel stärker auf der Kampfkunst selbst. So haben die verschiedenen Gravuren der Ausrüstung einen viel größeren Einfluss und verändern Kampfsituationen erheblich. Mit der richtigen Montur kann Yasuke beispielsweise unblockbare rote Angriffe parieren, während Naoe Kunai-Kettenattentate ausführen kann. Mit dem Loadout-System, ein vorgefertigtes Arsenal an Waffen und Ausrüstung, kann man sich nach Herzenslust ohne groß Probleme an jede Situation anpassen. Zudem kann man wie schon in Odyssey eingeführt, das optische Aussehen der Kleidung unabhängig von Werten und Gravuren anpassen. Zum Glück wird nicht alles aus den vorherigen Spielen übernommen, so ist die lästige Ausdaueranzeige aus Valhalla nicht mehr dabei. Dadurch macht das Kampfsystem mit den verschiedenen Waffen und Fähigkeiten gleich viel mehr Spaß. (Noch mehr Spaß würde es mit den Doppel-Konter-Finisher-Moves machen, die früher fester Bestandteil von Assassin’s Creed waren.)

Fürchte die Finsternis!

In Assassin’s Creed Shadows rückt außerdem die athletische Seite unserer Protagonisten stärker in den Fokus – wie gewohnt kann man sich in der Hocke im hohen Gras oder hinter Kisten verstecken, doch durch intensives Training können Naoe und Yasuke sich auf den Boden legen und kriechen. Naoe nutzt zusätzlich Rauchbomben, Shuriken und Kunais sowie die Möglichkeit, heimlich aus den Schatten anzugreifen – und das wortwörtlich. Durch das neue Schatten-System wird das Schleich-Gameplay auf ein neues Level gehoben. In der Nacht hat man die Möglichkeit Lichtquellen zu zerstören, um in der Dunkelheit komplett vor den wachsamen Augen der Wachen verborgen zu bleiben. Das Schleichen mit Naoe macht extrem viel Spaß, so wie schon lange nicht mehr. Dazu tragen auch ein paar der überraschend intelligenten Gegner bei, sie flüchten aus dem Nebel der Rauchbombe, unterbrechen Fähigkeiten mit Abwehrmanövern oder unterbinden einen Attentatsversuch. Wer bereit ist, alles zu riskieren, kann den Schwierigkeitsgrad für Kämpfe und Schleichen individuell anpassen. Gegner sind aufmerksamer und entdecken Naoe schneller – selbst auf den Dächern ist man dann nicht mehr sicher.

Yasuke kann sich ebenfalls ein wenig anschleichen, doch sein Gameplay ist eher auf brutale Kills und kräftige Schläge ausgerichtet. Doch mit der richtigen Ausrüstung und Planung kann auch der Samurai unentdeckt bleiben. Naoes Waffen haben aber großen Einfluss auf das Stealth-Gameplay: Doppelattentate sind nur mit dem Tantou möglich, während ein Katana es erlaubt, durch Shoji-Türen zu stechen und mit dem Kusarigama kann man sich an Gegner heranziehen. Yasuke hat seine eigene Art von Attentat, sehr viel grausamer und nicht so elegant. Egal wie, versteckt zu bleiben und herumzuschleichen macht seit langem wieder extrem viel Freude.

Ein Schlag und du bist erledigt!

Je nach Stärke der Feinde könnt ihr sie mit all diesen speziellen Attentaten oder wie gewohnt mittels versteckter Klinge auf einen Schlag vernichten – oder eben nicht. Es ist aber nicht so wie in Odyssey, wo man rätseln musste, ob eine Wache mit einem Klingenstoß fällt. In Shadows könnt ihr bereits aus der Ferne die neuen segmentierten Lebensbalken der Feinde erkennen. Je nach Verbesserungen kann eine fixe Anzahl an Lebenssegmenten entfernt werden – das gilt nicht nur für Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstung, sondern auch für Kunais und Pfeile. Wer es doch Leiber komplett oldschool haben will, kann im Menü die „One-Hit-Assassination“ einschalten. Dabei verzichtet ihr jedoch auf den extrem gut durchdachten strategischen Ansatz und das befriedigende Gefühl, seinen Charakter kontinuierlich aufzuwerten.

Wer ganz nach dem Kredo handeln will, darf nicht immer sofort zur Klinge greifen. In den Burgen gibt es Bedienstete, die bei Sichtkontakt sofort die Wachen alarmieren. Diese unschuldigen Diener:innen kann man jedoch packen, in eine dunkle Ecke ziehen und bewusstlos schlagen. So folgt Naoe der Regel „Haltet eure Klinge fern von Unschuldigen“ und bleibt eine ehrenhafte Assassine.Dicke Schneedecken auf den Dächern reagieren nicht auf die Spielfigur, und viele Lichtquellen wie Lagerfeuer oder Laternen werfen bei Nacht keine Schatten

Es gibt also extrem viel Abwechslung – und das nicht nur durch die verschiedenen Herangehensweisen, sondern auch durch die Vielzahl an unterschiedlichen Gegnertypen. Ob Banditen, Ronin, Samurai, Shinobi, Wächter oder Elite-Krieger – immer wieder trefft ihr auf neue Feinde, die euch herausfordern werden. Gekrönt wird das ganze System durch coole Animationen und epische Finisher. Und mit den kommenden Erweiterungen sollen neue Waffen und Fähigkeiten ins Arsenal hinzukommen – bereits aus ersten Bildern bekannt, erwartet uns der Bo-Stab für Naoe.

Freunde… gemeinsam.. stark

Auf der Reise lernen Naoe und Yasuke verschiedenste Figuren kennen. Davon werden sogar einige zu Freunden und ein paar zu engen Verbündeten. Gennojo, Katsuhime und Yaya erweitern die strategischen Möglichkeiten im Kampf- und Schleich-Gameplay. Mit raffinierten Tricks lassen sich Ablenkungen erzeugen, um die Heimlichkeit zu wahren, und mit tatkräftiger Unterstützung können Gegnergruppen gezielter kontrolliert werden. Diese engen Freundschaften sind jedoch nicht selbstverständlich – trefft ihr falsche Entscheidungen, verpasst ihr die Chance, mit bestimmten Personen Seite an Seite zu kämpfen.