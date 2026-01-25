Vor dem Start: Was ihr über Bridgerton Staffel 4 wissen müsst

Endlich hat das Warten ein Ende – Bridgerton Staffel 4 ist nah! Die Welt der Ton erwacht zu neuem Leben und die Vorbereitungen für die schillerndste Ballsaison aller Zeiten laufen auf Hochtouren. Nachdem wir in der letzten Staffel mit Penelope und Colin mitgefiebert haben, gehört die Bühne nun endlich dem zweitältesten Bruder: Benedict Bridgerton.

Die Bridgerton Staffel 4 Termine:

Markiert euch den Kalender! Netflix hat das Geheimnis gelüftet und präsentiert uns die vierte Staffel in zwei glamourösen Akten. Lange müsst ihr nicht mehr warten:

Teil 1: Ab dem 29. Januar

Teil 2: Ab dem 26. Februar

Unter dem Motto „Im Schutze einer Maske ist alles möglich“ verspricht diese Staffel eine besonders mysteriöse und romantische Atmosphäre.

Worum es in Staffel 4 geht

Nachdem Benedict bisher eher als Freigeist und Künstler bekannt war, rückt nun seine eigene Suche nach der großen Liebe in den Fokus. Die Handlung basiert auf dem dritten Band der Romanreihe von Julia Quinn, „Wie verzaubert man einen Benedict Bridgerton?“.

Alles beginnt auf einem schillernden Maskenball, den seine Mutter Violet Bridgerton ausrichtet. Dort begegnet Benedict einer geheimnisvollen Frau in Silber, die sein Herz im Sturm erobert. Da sie jedoch maskiert ist und nach Mitternacht spurlos verschwindet, beginnt für ihn eine verzweifelte Suche nach der Unbekannten. Die Frau seiner Träume, Sophie Baek (gespielt von Yerin Ha), führt ein Leben abseits des Adelsglanzes, was die Suche nach ihr zu einer emotionalen Herausforderung zwischen Identität und gesellschaftlichen Schranken macht.

Was ihr erwarten könnt

Neben der zentralen Romanze bleibt der Fokus natürlich auf dem gesamten Ensemble. Wir werden sehen, wie sich das Leben der anderen Bridgerton-Geschwister weiterentwickelt und welche neuen Geheimnisse Lady Whistledown enthüllt. Die bewährte Mischung aus modernen Pop-Songs im klassischen Gewand, prunkvollen Kulissen und einer klassischen Aschenputtel-Erzählung bleibt das Herzstück der Serie.