Bridgerton Staffel 3 Recap: Die wichtigsten Momente vor dem Start

Bevor wir uns in Benedicts geheimnisvolle Maskennacht stürzen, lassen wir noch einmal Revue passieren, was in der letzten Saison eigentlich alles im Hause Bridgerton (und Featherington!) passiert ist. Staffel 3 hat uns emotional ordentlich durchgeschüttelt – von heißen Kutschenfahrten bis hin zu Identitätskrisen war alles dabei. Damit ihr beim Start von Staffel 4 sofort wieder im Bilde seid, kommt hier euer ultimatives Gedächtnisprotokoll.

Die Geburtsstunde von „Polin“

Zugegeben: Der Weg von Colin und Penelope war alles andere als geradlinig. Ihr konntet miterleben, wie Colin nach seinen Reisen als (vermeintlicher) Herzensbrecher zurückkehrte, nur um festzustellen, dass seine wichtigste Verbündete sich von ihm abgewandt hatte. Dass er ihr Nachhilfe im Flirten gab, war natürlich der klassische Funke am Pulverfass.

Erinnert ihr euch an den Moment, als aus Freundschaft plötzlich Ernst wurde? Die Chemie in der Kutsche hat die Bildschirme fast zum Schmelzen gebracht! Doch der Antrag war erst der Anfang der Achterbahnfahrt.

Die Feder wird entlarvt

Das größte Beben der Saison war jedoch nicht die Hochzeit, sondern die Auflösung des Whistledown-Rätsels. Lange Zeit war Penelope hin- und hergerissen zwischen ihrem Glück mit Colin und ihrer Macht als anonyme Schreiberin.

Der Schock: Als Colin hinter ihr Geheimnis kam, hing der Haussegen mehr als schief.

Der Befreiungsschlag: In einem Moment purer Stärke hat Penelope vor der versammelten Gesellschaft (und einer ziemlich beeindruckten Königin Charlotte) ihr Visier hochgeklappt.

Das Ergebnis: Ihr könnt aufatmen – Lady Whistledown existiert weiter, aber jetzt schreibt Pen unter ihrem Klarnamen und mit Colins voller Unterstützung.

Was passierte am Rande der Tanzfläche?

Damit ihr den Überblick nicht verliert, hier ein kurzer Check der restlichen Familienmitglieder:

Francesca & John: Die beiden haben bewiesen, dass Liebe nicht immer laut sein muss. Ihr stilles Glück hat sie nach Schottland geführt. Aber habt ihr den Blick bemerkt, den Francesca Johns Cousine Michaela Stirling zugeworfen hat? Da bahnt sich definitiv etwas an!

Eloise: Unsere liebste Rebellin hat das Londoner Pflaster erst einmal verlassen und ist mit Francesca nach Schottland gereist. Sie braucht Raum zum Atmen – und vielleicht kommt sie ja genau rechtzeitig zum Maskenball ihrer Mutter zurück.

Benedict: Er hat sich in Staffel 3 durch verschiedene Abenteuer treiben lassen und jede Form von Verpflichtung abgelehnt. Doch am Ende wirkte er nachdenklicher denn je. Ihr dürft gespannt sein, wie dieser Freigeist reagiert, wenn er plötzlich auf eine Frau trifft, die er nicht einfach wieder vergessen kann.

Die Karten sind neu gemischt

Wir verlassen die Familie in einem Moment des Friedens: Penelope und Colin genießen ihr Familienglück mit ihrem kleinen Sohn, dem neuen Lord Featherington. Doch wie wir die Ton kennen, hält die Ruhe nie lange an. Der Maskenball wirft bereits seine Schatten voraus und ihr könnt euch sicher sein, dass Benedicts Suche nach der „Silbernen Dame“ alles in den Schatten stellen wird.

Was ihr noch auf Staffel 4 wissen müsst, erfahrt ihr hier – Bridgerton könnt ihr zudem auf Netflix sehen.