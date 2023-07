vivo X90 Pro Fotostrecke zum Start in die neue Woche

Die letzten Tage und Wochen habe ich ausführlich mit vivo X90 Pro, dem neuesten Flagship-Geräts des Smartphoneherstellers vivo verbracht und dabei versucht die Kamera an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Tageszeiten und mit verschiedenen Motiven auf die Probe zu stellen. All die gestellten Aufgaben hat das Gerät meisterlich erledigt. Selbst als Amateur-Fotograf gelangen mit dank der Softwareunterstützung des Geräts und einer tollen Hardware eine Vielzahl an richtig guten Fotos. Hier ein paar Eindrücke: