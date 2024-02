Visual Novel Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch erscheint im Sommer 2024

Aksys Games wird in diesem Sommer Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch veröffentlichen, kündigte der Herausgeber an.

Über Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch

Der Titel wurde erstmals am 19. August 2022 in Japan für PC veröffentlicht, gefolgt von PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und Switch am 28. April 2023. Ein Vertreter von Aksys Games sagte Gematsu, dass der Release für keine zusätzlichen Plattformen geplant ist, also warten wir auf den Sommer 2024. Dann sollte das Spiel nämlich für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen.

Worum geht’s? Hikaru Nishime reist, um mit seinem Großvater auf einer abgelegenen Insel zu leben, entdeckt aber zu seiner Bestürzung, dass sein Großvater ins Ausland gegangen ist. Auf der Suche nach einem Schlafplatz trifft Hikaru eine Hexe namens Lilun, die die Insel aus bestimmten Gründen besucht, und als die beiden beschließen, gemeinsam einen Weg zu gehen, entfaltet sich ihre magische Geschichte.