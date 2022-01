Violet Evergraden: Der Film Special Editions erscheinen am 25.3.2022

LEONINE Anime veröffentlicht Violet Evergarden: Der Film Special Editions am 25. März 2022 auf DVD, Blu-ray und UHD Blu-ray (inkl. Blu-ray).

Die DVD und Blu-ray Edition umfasst zwei Booklets mit umfangreichen Hintergrundinformationen zum Film, sowie jeweils drei Artcards und Imageboards. Die UHD Blu-ray Edition erhält nicht nur eine besondere Aufmachung mit einem eigenen Artwork, sondern umfasst als hochwertiges 2- Disc-Produkt neben der UHD Blu-ray auch die Standard Blu-ray und enthält – zusätzlich zu den Extras der DVD und Blu-ray Edition – ein weiteres Booklet mit Hintergrundinformationen zur Produktion der Dolby Cinema -Version. In allen drei Editionen erklingt dazu neben dem japanischen Originalton auch die hochwertige deutsche Tonfassung von Scalamedia: Unter der Leitung von Dialogbuchautor und -regisseur Matthias von Stegmann ist erneut der etablierte hiesige Cast rund um Paulina Rümmelein als Titelfigur zu hören.

Worum geht’s?

Einige Jahre sind vergangen, seit der Krieg Verwüstung angerichtet und Narben in den Herzen der Menschen hinterlassen hat. Auch die ehemalige Soldatin Violet Evergarden trägt noch schwer an ihren Erinnerungen. Sie findet Arbeit bei einem Postunternehmen und ihre Anstellung als AKORA hilft ihr, die traumatischen Erlebnisse der Vergangenheit zu verarbeiten. Doch innerlich verspürt sie noch immer eine Lücke in ihrem Herzen. Als unerwartet ein Brief auftaucht, schöpft sie wieder Hoffnung …