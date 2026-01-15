Vinschgerhof: Gratisnacht zum Frühlingserwachen

Der Vinschgerhof ist ein zertifiziertes Wanderhotel – der Vinschgau mit 300 Sonnentagen im Jahr ein Paradies für jeden Wanderurlaub. Von der Via Claudia Augusta über die Vinschger Waalwege und den Nationalpark Stilfserjoch bis zum Ortler locken in allen Höhenlagen traumhaft schöne Frühlingstouren.

Als zertifiziertes Wanderhotel mit vier Bergkristallen bietet der Vinschgerhof bei Schlanders alles, was Wanderer für ihre Frühlingstouren im „wilden Westen“ Südtirols brauchen. Der Vinschgau zählt zu den sonnenreichsten Regionen im Alpenraum. Schon ab April lockt die milde Frühlingsluft nach draußen. Das Temperaturmittel liegt bereits im zweistelligen Bereich und das Tal rollt einen Teppich aus weiß-rosa Apfelblüten aus, selbst wenn von den Gipfeln noch der Schnee glänzt. April und Mai sind darüber hinaus ein echter Spartipp im Vinschgerhof: Dann gibt es bereits ab fünf gebuchten Nächten eine Nacht geschenkt und damit einen zusätzlichen Tag, um die Frühlingsfrische des Vinschgaus voll auszukosten.

Unter dem höchsten Berg Südtirols

Besser als im Vinschgerhof könnte die Ausgangslage für Frühlingswanderungen nicht sein: „Waalwegexpertin“ Inge und Wanderführer Hans sind die Schrittmacher für bis zu fünf geführte Wanderungen pro Woche. Auf Ihrer „To-Go-Liste“ stehen die schönsten Ziele des Mittervinschgaus. Die weiten Obstgärten an der Via Claudia Augusta, plätschernde Waalwege, klare Bergseen und weite Almen werden zusammen angegangen. An der Nordflanke locken die Hangterrassen des Sonnenbergs mit dem Vinschger Höhenweg. Im Süden geht es mit Nördersberg, Nationalpark Stilfserjoch und der Ortlergruppe noch viel höher hinaus. Es spricht aber auch nichts dagegen, sich einmal ohne Guides auf den Weg zu machen: das Schnalstal, Meran oder beispielsweise der Reschensee liegen in einem Umkreis von nur 25 bis 50 Kilometern.

Wellness- und Küchengipfel

Schwere Beine nach einem Tag auf Achse? Dann sorgen der Indoor- und der Sky Whirlpool in der Vista Wohlfühloase für Auftrieb. Die Biosauna oder die finnische Sauna lösen langsam die Verspannungen, in den Ruheräumen macht sich pure Entspannung breit, während dank der Rundumverglasung die Wanderziele für den nächsten Wandertag in Blickweite rücken. Irgendwann macht sich aber auch der Hunger bemerkbar. Zum Glück wird in der Vinschgerhof-Küche bereits eifrig an den regionalen und mediterranen Köstlichkeiten für das Dinner gewerkt. Dazu ein Südtiroler Weinklassiker und der Frühlings-Wandertag findet ein perfektes Ende.

5=4 SPEZIALANGEBOT (06.04.–14.05.26 | 17.–31.05.26 | 18.10.–08.11.26)

1 Tag geschenkt ab 5 Übernachtungen. Inklusive: Halbpension. Panorama-Wellnessbereich mit Ruheräumen, Finnische und Biosauna, Hallenschwimmbad mit direktem Zugang zur Liegewiese. Bis zu 5 geführte Wanderungen pro Woche, Wanderrucksack auf dem Zimmer, Verleih von Teleskopstöcken, Wanderkarten, Putz- und Trockenstation für Wanderschuhe, Waschraum für Sportbekleidung, gratis Leihfahrrad. – Preis p. P. ab 690 Euro.