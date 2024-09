Vila Vita Pannonia Fotostrecke: Radfahren, Schwimmen, und vieles mehr

Ich durfte mit meiner Familie vier wundervolle Tage in der Vila Vita Pannonia im wunderschönen Seewinkel zwischen dem Neusiedler See und der österreich-ungarischen Grenze verbringen – den vollständigen Hotelbericht findet ihr hier. Da aber oft Bilder mehr als Tausend Worte sagen, hier eine Fotostrecke von den Eindrücken vor Ort. Kleiner Teaser: Am weitläufigen Areal (200 Hektar) gibt es sehr vieles zu entdecken – seht selbst und viel Spaß damit!

“Unser” Haus am See

Wir konnten in der Vila Vita Pannonia in einer Residenz am See (Lakeside) verbringen und konnten alle Vorzüge des Hauses am See vollends nutzen. Seien es die beiden Schlafzimmer, auf die wir uns aufteilen konnten, sei es die Sauna, die wir nutzen konnten, als die Oma und unsere Tochter schon im Bett waren, sei es die Terrasse, die ich für Workation nutzen konnte, sei es der Steg, über den wir direkt in den Badesee gelangen konnten oder die kleine Kochnische, dank der wir uns mal zu Mittag eine Kleinigkeit zubereiten konnten. Das Häuschen stelle ich mir aber auch im Herbst traumhaft vor. Man kann sich Ostsee-typisch raussetzen, den Kamin anzünden oder einfach ein paar Stunden in der hauseigenen Sauna verbringen.

Hier ein paar Eindrücke der Residenz: