Travel Adventures: Zu Gast im wundervollen Hotel Alpenhof Filzmoos

Das letzte Wochenende verschlug es mich mit meiner Familie in das Hotel Alpenhof Filzmoos im Pongau. Inmitten von Ski amadé gelegen und umgeben vom Wandergebiet am Fuße von Bischofsmütze und Dachstein verbrachten wir ein paar sommerliche Tage. Wie es uns gefallen hat, erfahrt ihr in meinem Reisebericht. Die Gastgeber:innen Die Wirtsfamilie Walchhofer freut sich über jeden Gast. (Quelle: Alpenhof Webseite) Bereits seit über 50 Jahren betreut die Familie Walchhofer Gäste aus Nah und Fern, Stammgäste aber auch Gäste, die das erste Mal einkehren mit einer Herzlichkeit und Gastfreundschaft, wie man es sich nur wünschen kann. Die Wünsche werden von den Lippen abgelesen, sodass man den Urlaub in Filzmoos vollends genießen kann. Die Familie Walchhofer ist nicht nur Testimonial, sondern arbeitet im Hotelbetrieb auch fleißig mit. Aber auch im Restaurant sind die Familienmitglieder am Stammtisch immer wieder anzutreffen. Immer da für alle Gäste. Zimmer für alle Lebenslagen Das Hotel Alpenhof bietet vier Kategorien von Zimmern an: Einzelzimmer (Rettenstein), Doppelzimmer (Zirbenstein, Dachstein und Mitterspitz), Juniorsuite inklusiver privater Infrarot-Kabine (Edelweiß) und Appartement (Torstein). Diese unterscheiden sich in Punkto Größe, Ausstattung (z.b. Infrarotkabine) und Ausrichtung.

Copyright: Hotel Alpenhof Teaser: Im Herbst werden 13 Edelweiß-Zimmer erneuert und so zu Familienzimmern. Abkühlen und Schwitzen Für die nötige Abkühlung im Sommer oder gehöriges Schwitzen sorgen die schön gestalteten Themenbereiche: Wasserwelt und Saunawelt. Für die Wasser-Liebhaber:innen gibt es ein Hallenbad mit ca. 60m² Größe und einer Wassertemperatur von 29° Celsius, einen Indoor-Whirlpool sowie ein beheiztes Freibad (31° Celsius und 17 x 6m), das im Winter und Sommer genutzt werden kann. Eine Indoor-Kneipanlage, Entspannungsräume und der Vitaminbrunnen runden das Angebot der Wasserwelt toll ab. Seit Mai 2020 lädt zudem der hauseigene rund 1.000m² große Naturbadeteich zum Relaxen, Plantschen und Schwimmen ein. Mitten im Teich ist ein großzügiger Schwimmbereich mit 25 x 12 m, der von Wasserpflanzen umrandet ist, wodurch sich das Wasser im Teich ohne Chemie oder Wasseraufbereitung regenerieren kann. Auf den Liegen rund um die Schwimmmöglichkeiten könnt ihr bequem die Seele baumeln lassen und euch beispielweise von einer anstrengenden Wanderung oder Arbeitswoche erholen.

Im Kellergewölbe des Hotels befindet sich ein Refugium für alle, die gerne Schwitzen, Saunieren und Entspannen: die Saunawelt. Hier gibt es die Holzknechtsauna (finnische Sauna mit 90° Celsius), die Schwitzstube (Softsauna mit 55° Celsius), eine Physiotherm-Infrarotkabine, eine Dampfsauna (40° Celsius), ein Kneip-Becken mit “Regentropfen von der Decke” und ein Tauchbecken. Duschen, Liegen (inkl. Kopfhörern mit entspannender Musik) und ein Erfrischungsbereich mit verschiedenen Tees runden das Wellnesspaket perfekt ab. Beide Bereiche sind täglich von 7:00 bis 22:00 Uhr geöffnet und als besondere Überraschung gibt es täglich eine Licht- und Wassershow beim Freibad kurz vor 22:00 Uhr.

Gaumenfreude Das Alpenhof Filzmoos bietet eine sogenannte Verwöhnpension (Halbpension Plus) an, wodurch ihr neben dem klassischen Frühstück und Abendessen auch während dem Tag bestens umsorgt werdet. Zu Mittag gibts eine herzhafte Suppe und nachmittags Kuchen, Obst, Eis (zumindest im Sommer) und Jause als Buffet. Selbes gilt fürs Frühstück: ihr könnt beim Frühstücksbuffet bei einer süßen und herzhaften Auswahl an Speisen zugreifen und euch so euer Wunschfrühstück zusammenstellen und natürlich auch nachholen. Neben klassischen Gerichten wie gebratenen Speck, Spiegelei oder einer Eierspeise gibt es auch Show-Cookings, wie in unserem Fall Egg Benedict. Mit Präzision und Routine werden die Speisen zubereitet und ihr könnt dabei auch jederzeit zusehen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Aufschnitte (Wurst und Käse), frisches Gemüse, Obst, Cornflakes samt Nüssen und Kernen, Brot, Gebäck und Kuchen und natürlich auch eine herzhafte Käseauswahl, die unter eine Käseglocke “versteckt” ist. Die einzelnen Gänge des Abendessens wählt ihr am Anreisetag am Nachmittag ansonsten idealerweise schon in der Früh. Hier kreuzt ihr einfach an, was ihr gerne zum Abendessen (ab 18:00 Uhr) haben möchtet. Hier habe selbst ich, der alles andere als unkompliziert beim Essen ist, immer was gefunden. Es gibt zwei Vorspeisen, drei Hauptspeisen und verschiedene Abschluss-Optionen (z.B. auch mal ein Schnäpschen zur Verdauung). Im Zuge unseres Aufenthalts waren klassisch österreichische, aber auch internationale Speisen auf der Karte zu finden (z.b. Picatta Milanese oder Schupfnudeln). Die Gänge werden nicht nach Zeitintervallen ausgegeben, sondern ihr könnt auch immer sagen, wann es mit dem ersten Gang los- bzw. es dann weitergehen kann. Das macht es vor allem wenn man mit Kindern unterwegs ist, etwas leichter. Nach einem langen Wandertag kann es schon vorkommen, dass die Kleinen nur noch die Energie aufbringen, um maximal eine halbe Stunde am Tisch sitzen zu können. Hier hilft die Flexibilität des Küchenpersonals enorm. Das Restaurantpersonal ist generell sehr zuvorkommend und weiß definitiv mit Kindern umzugehen. Immer mit einem Lächeln auf den Lippen, aufmerksam aber niemals aufdringlich wird man bestens umsorgt.

Langeweile adé! Dank Filzmoos Alm- & Sommercard Filzmoos ist der perfekte Ort für alle, die sich nicht so recht entscheiden können oder wollen: angefangen von Badeangeboten, Outdoor-Aktivitäten wie Klettermöglichkeiten bis hin zu einer traumhaften Landschaft für Wanderungen in allen Schwierigkeitsgraden bis hin zu kulinarischen Überraschungen. Und all das lädt euch das Wanderhotel Alpenhof in Filzmoos ein, zu Erkunden. Als Partnerhotel der Filzmoos-Alm & Sommercard steht euch vieles vom zuvor genannten KOSTENLOS zur Verfügung. Ihr könnt beispielsweise mit dem Almi – eine Almhütte, die von einem Traktor gezogen wird – auf nahegelegene Almen fahren oder der Papagenobahn zur 1.600 Höhenmeter gelegenen Bergstation fahren und von dort in das Naturparadies Rossbrand erkunden. Das Auto könnt ihr auch großteils beim Hotel lassen, denn mit der Sommercard könnt ihr auch den regionalen Fidibus kostenlos nutzen, der euch beispielsweise zu den Hofalmen bringt. Auch für die Kids gibt’s einiges zu erleben und das quasi vor der Haustüre, denn es gibt rund um den Badeteich des Hotels eine Adventure-Minigolfanlage. Einfach die Sommercard einpacken und Filzmoos samt der Umgebung kostenlos erkunden. Solltet ihr Hilfe beim Entscheiden oder beim Reservieren (bespielsweise dem Almi) benötigen, so könnt ihr euch auf das Personal im Alpenhof verlassen – alle sind super zuvorkommend und helfen auch bei möglichen Reservierungen. Das nenne ich Service! Das war aber erst die Sommercard – es gibt mit der Almcard noch eine Draufgabe. Ihr bekommt von den teilnehmenden Hotels Gutscheine, mit denen ihr auf den teilnehmenden Almen Kostproben ebenfalls kostenlos bestellen und verspeisen könnt. So gibt es beispielsweise Alpen-Tapas, Bauernkrapfen oder ein deftiges Schmalzbrot zu genießen. Aktivprogramm des Hotels und Spaß bei schlechtem Wetter Das Hotel setzt aber nicht nur auf Individual-Abenteuer, sondern bietet täglich ein breites Potpourri an Aktivitäten für die Gäste an. So gibt es täglich mindestens eine geführte Wanderung (z.b. von Neuberg zur Schwarzen Lacke oder zur Hofpürgl-Hütte), Massage-Einheiten, abends einen Film im hauseigenen Hotelkino (z.b. Aquaman oder Soul), eine Pferdekutschenfahrt in die Hofalm, eine Ausflugsfahrt in die Mozartstadt Salzburg, Schnupperklettern für jung und alt, Geocaching und vieles mehr. Und sollte das Wetter mal so sein, dass selbst regenerprobte Wandersleute lieber mal drinnen bleiben, so gibt es neben dem Rahmenprogramm wie zum Beispiel dem Kino auch noch eine Kinderspielecke mit Küche, Rutsche, Boulderwand und vielem mehr, eine Aktivitätsraum mit Bällen und Schlägern, eine Tischtennisplatte, einen Billard-Tisch und einen Auto-Simulator. Das sagen die Gäste im Netz Der tolle Einsatz des gesamten Teams wird von den Gästen mit sehr starken Bewertungen/Reviews belohnt. Exemplarisch habe ich Booking, HolidayCheck, Google und TripAdvisor angeschaut, um zu sehen, was Gäste vom Hotel halten. Auf allen vier Plattformen landet das Alpenhof in Filzmoos in den besten 90% und das bei einer ordentlichen Anzahl von Bewertungen (z.b. fast 1000 bei HolidayCheck). Es gibt immer ein paar Leute, die mit etwas unzufrieden sind, und so ist es gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass man sich trotzdem über so eine hohe Durchschnittsbewertung freuen kann. Die Bewertungen stammen vom 3.8.2024. Booking 9,1 (33 Bewertungen)

HolidayCheck 5,9/6 und 100% Weiterempfehlungen (904 Bewertungen)

Google 4,7 (219 Bewertungen)

TripAdvisor 4,5/5 (27 Bewertungen) Ausflugstipps für Familien Bevor ich zum Fazit komme, möchte ich euch noch ein paar Ausflugsziele für die ganze Familie auflisten, die zumindest uns große Freude bereitet haben: Eisriesenwelt

Fahrt mit der Papagenobahn zum Naturparadies Rossbrand (kostenlos mit der Filzmoos Sommercard)

Fahrt mit dem Almi (kostenlos mit der Filzmoos Sommercard)

Fahrt mit dem Fidibus in die Hofalm (kostenlos mit der Filzmoos Sommercard)

Besuch des Freizeitparks Filzmoos bei Schlechtwetter (2h kostenlos mit der Filzmoos Sommercard)

Wanderung zur Moosalm (inkl. Stempelpass und Belohnung für alle Stempel)

Mini-Golf in der hauseigenen Anlage