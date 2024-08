Vila Vita Pannonia: Eine Auszeit im herbstlichen Naturresort im Seewinkel

Das VILA VITA Pannonia****s bietet traumhafte Entspannung, Wellness und jede Menge Spiel und Sport für Groß und Klein. 200 Hektar groß ist das autofreie Feriendorf inmitten von Natur. Ob Me-Time, mit der Familie oder mit Freunden – VILA VITA Pannonia ist ein Sehnsuchtsort für unbeschwerte Urlaubstage. Ein Highlight für Feinschmecker: Das Genussfestival im VILA VITA Pannonia am 6. Oktober 2024 mit Spezialitäten und den besten Tropfen aus der Region.

Luxuriöse Residenzen – parkside & lakeside, Bungalows im burgenländischen Charme, stilvolle Apartments, Suiten und Zimmer werden im VILA VITA Pannonia geboten. Entspannung und Ruhe bringt die wohlig warme Wellness-Landschaft. Wer sich etwas Besonderes gönnen möchte: Im Lifestyle-Restaurant „die Möwe” am See genießen Feinschmecker sogar Haubenküche. Auch Kinder fühlen sich im VILA VITA Pannonia pudelwohl. Sie radeln mit den Kinderbikes durch das Resort – zum Erlebnis-Obstgarten, zum Streichelzoo oder zu den Spielplätzen. In der Villa Kunterbunt erwartet sie ein kunterbuntes und betreutes Ferienprogramm.

Blätter rascheln, Herbstsonne und frische Luft

Das VILA VITA Pannonia und der umliegende Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel sind ideal zum Radfahren und Laufen, zum Nordic Walking und Inlineskaten in einer idyllischen Landschaft. In der milden Herbstsonne sind die Stand-up-Paddler und Kanufahrer am Naturbadesee im Resort unterwegs. Zum Auspowern oder Genuss-Sporteln kommen Gäste des VILA VITA auf die Fußball-, Beach-Volleyball- und Tennisplätze, in den Motorik-Kletterpark oder zum Minigolf, in das Fitnesscenter mit topmodernen Technogym-Trainingsgeräten, zum Reiten und Bogenschießen.

Rein ins wohlig Warme

Großzügige Pools in- und outdoor und das Saunadorf mit dem idyllischen Naturbadeteich laden zur Wellness ein. Saunafreunde lieben die Panorama-Selbstaufguss-Sauna und den Ruheraum mit Lehmwänden. Highlight on Top: Der entspannende Outdoor-Relax-Pool. Ein außergewöhnliches Massageangebot, professionelle Beautytreatments und revitalisierende Körperanwendungen verwöhnen von Kopf bis Fuß.

Ein Highlight: Eine Herbst-Auszeit in der privaten Residenz

Entspannung am See, das erleben Gäste der luxuriösen Residenzen am See im VILA VITA Pannonia. Die naturverbundenen, höchsten ökologischen Standards entsprechenden, luxuriösen Residenzen am See – lakeside liegen in einer verträumten Privat-Badebucht direkt am Wasser. Am eigenen Badesteg steht jederzeit die Sonnenliege für ein Open-Air Mußestündchen bereit. Traumhaftes Wohnambiente und die umliegende Naturlandschaft fließen dank großer Panoramafenster ineinander. Das Private-Living-Highlight für jede Residenz – lakeside: Eine finnische Sauna, die mit hochwertigen ätherischen Ölen die Sinne umschmeichelt und die private Sonnenterrasse für ein Chill-Out. Die Residenzen am See – parkside erweitern das Private Living Angebot des Naturresorts. Mit einem beeindruckenden Blick auf den Ökopark „Pannonia Hills” genießen Gäste Ruhe und Privatsphäre. Die exklsuiven Chalets verfügen über zwei getrennte Schlafzimmer mit je einem eigenen Badezimmer, über eine vollausgestattete Küche, eine großzügige Terrasse in der pannonischen Naturidylle sowie einen überdachten Privatparkplatz direkt vor dem Hauseingang.

Eingebettet in die unvergleichliche Landschaft des UNESCO Welterbe-Gebiet Fertö-Neusiedler See, lassen Genießer im VILA VITA Pannonia den Alltag hinter sich. Nur 80 Kilometer von Wien, im Einklang mit der Natur residieren, sporteln, wellnessen und durchatmen, so schön können Herbsttage sein.