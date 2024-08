VILA VITA Pannonia: Großes Genussfestival am 6.10.2024

Am 06. Oktober 2024 verwandelt sich das VILA VITA Pannonia****s in eine Genussmeile regionaler Köstlichkeiten. Im zauberhaften Ambiente der 200 Hektar großen Naturkulisse am Rande des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel wird das Genießen an diesem Tag besonders großgeschrieben. Über 30 erstklassige Genussbringer:innen aus dem Burgenland heißen die Gäste im herbstlich-pannonischen Flair rund um die Csarda in dem 4-Sterne-Superior Resort willkommen. Edle Tropfen, süße Delikatessen und herzhafte Kreationen verwöhnen die Besucher. In der Schauküche unter freiem Himmel bereitet das VILA VITA Küchenteam „Herbstgenüsse“ zu.

Von 12 bis 18 Uhr darf mit dem All-Inclusive-Ticket nach Herzenslust und ohne Zusatzkosten probiert, gustiert und flaniert werden. Die Band „Hocky“ sorgt für beste Stimmung. Auf die Kinder warten ein lustiges Kinderprogramm und eine Hüpfburg. Genießer:innen können sich auf einen schönen Herbsttag im Zeichen des geselligen Beisammenseins freuen. Tickets gibt es im Vorverkauf bis 31. August 2024 auf vilavitapannonia.at (limitierte Kartenanzahl im Vorverkauf zum Preis von 99 Euro inkl. Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro, Kinder bis 15 Jahre zahlen 50 %, die Jüngsten von 0 bis 6 Jahre feiern gratis mit).

Wer alle Vorteile des herrlichen VILA VITA Pannonia auskosten möchte, bleibt länger. In dem Naturareal erleben Urlauber:innen ein unglaubliches Potpourri an wohltuender Erholung. Der Wellness- & Sauna-Parc bringt pannonische Entspannung pur mit Lehm-Ruheraum, Schilfhüttensauna, Relax-Outdoorpool, u. v. m. Im Lifestyle-Restaurant „die Möwe“ am See lassen sich Feinschmecker mit Haubenküche verwöhnen. Im Herbst erfreuen sich Gäste im VILA VITA Pannonia noch lange an den zahlreichen Sport- und Freizeitmöglichkeiten in der freien Natur. Der Motorikpark, Minigolf-, Tennis-, Fußball- und Beachvolleyballplätze stehen hier hoch im Kurs. Rund 70 Kilometer beschilderte Lauf- & Walkingstrecken führen rund um und durch das weitläufige Areal des Resorts. Anschluss zu den beliebten Fahrrad-Rundwegen findet man ebenfalls direkt vor der Haustür.

Genussfestival-Package

Verbinden Sie Ihren Ausflug zum VILA VITA Genussfestival mit einer oder mehreren Übernachtungen in unserem Haus. Genießen Sie die pannonische Gastfreundschaft in vollen Zügen und nutzen Sie unser Übernachtungs-Angebot: 1 Übernachtung in einer Wohneinheit Ihrer Wahl inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet (ausgenommen Residenzen am See); Eintritt für das VILA VITA Genussfestival am 06.10.2024 in der Zeit von 12 bis 18 Uhr (inkl. Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro) für 2 Personen, Pannonia-Extras inkludiert. Preis für das Arrangement: ab 498 Euro

Angebot gültig für 2 Personen, 1 Übernachtung für den Termin 06.10.24–07.10.24. Angeführter Preis exklusive Ortstaxe in der Höhe von 2,50 Euro pro Person/Nacht. Preise Stand Juli 2024