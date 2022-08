Viele neue Details zu Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur enthüllt

Willkommen in Paldea!

Dieses brandneue Abenteuer findet in den großen Weiten der Paldea-Region statt, einem Land voller Seen, gewaltiger Gipfel, Ödland und Gebirgsketten. SpielerInnen können vielen Menschen und Pokémon begegnen, die gemeinsam an den unterschiedlichsten Orten leben, wie etwa einem Bauerndorf mit reicher Ernte oder einer Hafenstadt samt einem geschäftigen Markt. Manche Pokémon leben in Baumkronen, Flüssen und anderen Lebensräumen in der Wildnis. Im Zentrum der Paldea-Region befindet sich Mesalona City, die größte Stadt der Region. Dort erwartet uns entweder die Orangen-Akademie oder die Trauben-Akademie. Der Pokédex befindet sich als App auf dem Smart-Rotom. In der Karten-App können Spieler einen Blick auf eine Karte der gesamten Paldea-Region werfen und es wird auch ihr aktueller Standort angezeigt. Zusätzlich lassen sich dort allerlei Informationen finden, wie etwa sich in der Nähe befindliche Städte, Pokémon-Center und wilde Pokémon.