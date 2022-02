Die neuen Pokémon Spiele: Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur!

Nach Pokémon Legenden: Arceus, welches schon viel neu und besser gemacht hat (lest hier mehr), wurden heute am Pokémon Day die neuen Pokémon Spiele enthüllt!

Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur, welche die 9. Pokémon Generation bilden, werden Ende 2022 für Nintendo Switch erscheinen. Die neuen Titel sind der nächste Schritt in der Entwicklung der Pokémon-Reihe. Sie sollen beispielsweise eine richtige frei erkundbare und offene Welt bieten. Zahlreiche Städte gehen nahtlos in die umliegende Wildnis über und Pokémon können überall angetroffen werden – im Himmel, im Meer, in den Wäldern und auf den Straßen!