VIECC Cosplayer:innen besuchten die Ronald McDonald Kinderhilfe

Große Heldinnen treffen auf kleine Held:innen: Am 19. November, vier Tage vor dem Start der Vienna Comic Con, begrüßte das Ronald McDonald Kinderhilfe Haus in der Borschkegasse in Wien außergewöhnliche Besucher:innen: Fünf Prinzessinnen-Cosplayer der Vienna Comic Con überraschten die Bewohner:innen und schenkten den kleinen Patient:innen Freudestrahlen und unvergessliche Momente.

Die Ronald McDonald Kinderhilfe bietet österreichweit Familien mit schwerkranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“ in Kliniknähe. Während der medizinischen Behandlung stellt ein überraschender Besuch für die Familien in den Kinderhilfe Häusern eine willkommene Abwechslung – während der oft belastenden Zeit – dar und unterstützt die Genesung bestmöglich. In diesem Sinne nahmen sich fünf Cosplayer im Vorfeld der Vienna Comic Con – die von 23. bis 24. November über 39.000 Popkultur-Fans in der Messe Wien empfängt – Zeit, um die Bewohner:innen des Hauses in der Borschkegasse in ihren aufwendig selbst gestalteten Kostümen zu überraschen. Die Prinzessinnen – sie stellten die Charaktere Arielle, Elsa, Anna, Belle und Schneewittchen dar – wurden mit strahlenden Kinderaugen empfangen und ließen so manchen Traum mit farbenfrohen Kostümen, Glitzer und Tüll wahr werden.