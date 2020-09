Verkaufsstart der Huawei Watch Fit jetzt: Ab sofort erhältlich!

Die Huawei Watch Fit ist ab sofort im Handel erhältlich. Dazu kommt ein Bonus für KäuferInnen, die sich bis 18. Oktober für die Smartwatch entscheiden – lest hier mehr!

Über die Huawei Watch Fit

In unserem Test des Geräts stellte ich ein hervorragendes Zeugnis aus. Eine kurze Übersicht dessen, was euch mit diesem smarten Begleiter erwartet, gibt es gleich an dieser Stelle! Die Huawei Watch Fit ist so wie die anderen Huawei-Smartwatches wasserdicht. Ein Sprung in den Pool oder ein Regenguss macht dem Gerät also gar nichts aus, und im Alltag macht es Laune, dass ihr auf Wunsch jede einzelne Benachrichtigung vom Smartphone direkt aufs Handgelenk weitergeleitet bekommt. Dazu kommt, dass der schmale Aktivitätstracker ziemlich lange durchhält. Huawei selbst verspricht bis zu 10 Tage Akkulaufzeit.

Dank der klassen Akkulaufzeit könnt ihr eure verschiedenen Workouts (Gehen, Wandern, Joggen, Radfahren, Triathlon) ohne großes Nachdenken tracken. Die Huawei Watch Fit bietet euch eine Herzfrequenz-App, eine SpO2-Messung (Blutsauerstoff), eine Aktivitäts-App, Schlafmessung, diverse Atemübungen, generelle Benachrichtigungen, eine Wetter-App, eine Stoppuhr, Timer und Wecker, eine Taschenlampe und eine Telefonsuch-Funktion an. Daher macht die Huawei Watch Fit immer eine gute Figur, ob nun bei wichtigen Benachrichtigungen oder bei diversen Anlässen. Ein ganz klarer Fokus ist aber stets eure Fitness.

Sportlich unterwegs mit der Watch Fit

Die Tage werden kürzer und kälter. Für all jene, die sich fit für den Winter machen wollen, bietet das Technologieunternehmen den perfekten Helfer. Die Smartwatch unterstützt nicht nur beim täglichen Fitnessprogramm, sondern hilft auch die Gesundheit im Blick zu behalten. Das sportliche Leichtgewicht ist um 129 Euro in den Farben Graphite Black, Mint Green, Cantaloupe Orange und Sakura Pink am Markt erhältlich. Beim Kauf einer Huawei Watch Fit bis 18. Oktober gibt es die Huawei Scale bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu. Die Huawei Scale ist eine smarte Körperfettwaage, die eure Fitnessdaten sinnvoll und unkompliziert ergänzt.

Das 1,64 Zoll AMOLED-Display ist mit einer Auflösung von 456 x 280 Pixeln besonders scharf und stellt intensive Farben und hohe Kontraste dar. Die Huawei Watch Fit wurde zudem für den täglichen Gebrauch entwickelt und ist auf angenehmes Tragegefühl ausgelegt: Lediglich 34 Gramm wiegt das neueste Mitglied der Huawei Watch-Serie. Die Smartwatch bietet 12 Arten von animierten Quick-Workouts, wie Exercise at Work, Full-Body Stretch oder Ab Ripper und umfasst 44 Standard-Bewegungsdemos. Über das integrierte GPS stehen präzise und schnelle Ortungsdienste zur Verfügung. Auf Wunsch kann euch auch bei der Entspannung assistiert werden. Interessiert? Hier geht es zur offiziellen Website des Produkts!