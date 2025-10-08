Vampire Survivors bekommt Mega-Update inklusive Online-Modus

Der König der Könige in der Roguelike-Sphäre, Vampire Survivors, erhält ein neues Update, das eine Vielzahl von Inhalten und Verbesserungen bringt.

Mega-Update für Vampire Survivors

Das Beste an diesem kommenden Patch ist der Online-Koop, der es euch und euren Freunden ermöglicht, gemeinsam in die Schlacht zu ziehen, anstatt nur als Namen auf einer Rangliste. Richtig gelesen: Eines der revolutionärsten Spiele und ein Riese unter den Indies wird endlich online spielbar, so dass die Heldinnen und Helden gemeinsam Seite an Seite gegen die Feindeswellen kämpfen können. Dies und mehr ist in Patch 1.14 auf dem Weg, von dem die Entwickler angekündigt haben, dass er irgendwann in diesem Herbst erscheinen wird, obwohl noch geklärt werden muss, wann genau das der Fall sein wird. Es wurde angekündigt, dass nächste Woche weitere Neuigkeiten über das Update verfügbar sein werden. Aber wenn das alleine als Update kommt, ist das cool genug!