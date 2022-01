Valve startet Auslieferung von Steam Deck gegen Ende Februar

Valve kündigte heute an, dass das Steam Deck am 25. Februar 2022 starten wird. Das klingt gut, doch kann das Unternehmen dieses Versprechen halten?

Über das Steam Deck

Valve gibt Gas und bringt den PC-Gaming-Handheld den eifrigen Händen einer Masse von Spieler:innen auf der Warteliste einen Schritt näher. Das Steam Deck ist in Wahrheit ein PC, der wie eine Nintendo Switch aufgebaut ist – ein unkomplizierter Handheld, der aber auf eure gesamte Steam-Bibliothek zugreifen kann und die Spiele auch problemlos darstellen wird. “Am 25. Februar werden wir die erste Charge von Bestell-E-Mails an Reservierungsinhaber senden”, sagte das Unternehmen in einem am Mittwochnachmittag veröffentlichten Blogbeitrag.

“Kund:innen haben ab Erhalt ihrer Bestell-E-Mail 3 Tage (72 Stunden), um ihren Kauf zu tätigen, bevor ihre Reservierung an die nächste Person in der Warteschlange freigegeben wird.” Was die tatsächlichen Versanddaten betrifft, sagte Valve, dass die ersten Einheiten auf dem Weg sein werden, bevor der Februar vorüber ist. “Die ersten Einheiten werden ab dem 28. auf dem Weg zu den Kunden sein, und wir planen, wöchentlich neue Bestell-E-Mail-Batches zu veröffentlichen.” Habt ihr persönlich das Steam Deck vorbestellt? Ich nicht, weil ich nicht an eine recht hohe Akkulaufzeit glaube…