Valentinsdate mit Lara Croft: Tomb Raider I-III Remastered erscheint im Februar

Beinahe 30 Jahre später haben sich Games enorm weiterentwickelt. Fans bekommen alle ihre Wünsche erfüllt. Und was wünschen sich Fans mehr denn je? Remakes der Games, die sie zu den Gamer:innen gemacht haben, die sie heute sind. Gute Nachrichten, Gamer:innen! Dieses Jahr habt ihr ein Valentinsdate mit Lara Croft, denn Tomb Raider I-III Remastered erscheint am 14. Februar 2024 für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X|S wie auch Nintendo Switch.

Eine alte Flamme neu belebt?

Was genau enthält die Remastered Trilogie? Ihr bekommt ein Gesamtpaket aus:

Tomb Raider I inkl. der Unfinished Business Erweiterung

Tomb Raider II inkl. der Golden Mask Erweiterung

Tomb Raider III inkl. der The Lost Artifact Erweiterung

(c) Aspyr

Und was ist neu in der Remastered Trilogie? Die klassischen Spiele wurden grafisch stark überarbeitet – allerdings handelt es sich natürlich um ein Remaster und kein Remake. Erwartet also keine State-of-the-art Optik aus dem 21. Jahrhundert, wie wir sie aus den modernen Tomb Raider Games (Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider) kennen. Wie in ersten Trailern ersichtlich wird, profitiert Lara dennoch von moderner Kantenglättung und Lichttechnologie. Ihr seid ein Fan des originalen Polygon-Looks? Kein Problem! Denn Tomb Raider I-III Remastered lässt euch jederzeit auf die originale Grafik umstellen. Über Quality-of-life und Gameplay Überarbeitungen ist nichts bekannt, weshalb wir mit keinen großen Änderungen außer evtl. leichten Controlling-Adaptionen und smootherem Gameplay rechnen.

(c) Asypr

Lange waren wir nicht mehr so aufgeregt vor einem Valentinstag!

Die Suche nach den richtigen Blumen und Pralinen hat begonnen, um unser Date mit Tomb Raider I-III Remastered am 14. Februar 2024 zu einem besonderen Erlebnis zu machen.