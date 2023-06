Valco VMK25 Test: Überzeugt auch der lang erwartete Big Brother?

Nachdem ich mit Begeisterung vor rund zwei Jahren den Valco VMK20 getestet und für sehr gut befunden hatte (9,2 Pixel) war ich gespannt, ob man an dem Hörer noch etwas verbessern kann. Sein neuer großer Bruder ist nun bei uns gelandet und ich verrate euch in meinem Valco VMK25 Test, was das gute Stück zu bieten hat.

Valco?!

Viele von euch fragen sich jetzt vielleicht: “Valco? Noch nie gehört!” – Und das ist eine Bildungslücke gleich in zwei Dimensionen. Zum Einen finde ich das finnische Unternehmen im Hinblick auf die Außenwirkung äußerst sympathisch. Eine Kommunikationsstrategie mit 0% Bullshit und einer ordentlichen Prise Witz (zb. 100% veganes Kunstleder oder “Greenwashed” – dazu später mehr) sucht man am Markt vergebens. Und zum Anderen sollte man das Hörerlebnis eines Valco-Kopfhörers unbedingt mal erleben. In diesem Preissegment sucht man eine solche Musikqualität meiner Meinung nach sehr lange (dazu auch später mehr). Mehr zur Firma erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Lieferumfang

Beginnen wir mit dem Offensichtlichsten: dem Lieferumfang.

Valco VMK25 Kopfhörer

Stabiles Hardcase

USB-C-Ladekabel

Klinke-zu-Klinke-Kabel

Flugzeugadapter

Unboxing und erster Eindruck

Anstatt nochmals die Hartschalen-Transportbox in einem Karton zu verpacken, der im Versandpaket auf die Reise geschickt wird, spart hier Valco zumindest eine Verpackungslage ein. Auch verzichtet das Unternehmen auf einen Karton, der nochmals alle Features mit typischen Marketingphrasen hervorstreicht. Vielmehr kam das Hardcase in einem gepolsterten Kuvert an, das lediglich mit einem Klebestreiben mit der Aufschrift Valco versehen war. Das ist mehr als ausreichend meiner Meinung. Unnötiges Verpackungsmaterial einsparen und zum Anderen auch weniger Müll, der wieder zu entsorgen ist. Daumen hoch * 2.

Kommen wir nun zur Verarbeitung und hier fällt im Gegensatz um Vorgängermodell eine Veränderung auf – die Hörermuschelabdeckung kann nun abgenommen werden. Zwar gibt es aktuell nur das schwarze Cover, aber Valco lädt hier alle ein, selbst Hand anzulegen. Mittels Open-Source-Anleitung für einen 3D-Drucker könnt ihr die Seitenteile eurer Wahl drucken (hier geht’s zum Download der Druckvorlage). Das nenne ich mal user-freundlich. Während sich hier andere Hersteller beispielsweise farbige Plastikcover schön bezahlen lassen, stellt Valco die “Blaupause” allen kostenlos zur Verfügung. Kreativen Geistern steht somit komplett frei, wie sie die Covers gestalten wollen.

Während der Bezug beim Vorgängermodell noch feuchtigkeits-, schmutz- und verschleißfest war, ist das Cover nun abnehm- und waschbar. Aber keine Sorge, das Innenleben des Hörers ist weiterhin perfekt geschützt, weil noch eine Plastikschichte dazwischen ist. Weil ich gerade bei den Hörmuscheln bin. Dieses sind – wie auch beim Vorgänger – mit “veganem” Kunsleder überzeugen (wieder so eine Anspielung auf das sinnbefreite Marketinggeschwätz anderer Konzerne). An der Unterseite des Hörer befinden sich der USB-C-Anschluss, ein Klinkenanschluss sowie ein paar Buttons (ANC, POWER ON/OFF und Lautstärkenregler). Die zwei LED-Kontrollleuchten, die euch beim VMK20 beispielsweise anzeigten, ob das ANC aktiviert ist, wurden entfern bzw. um genauer zu sein, in das Innere der Hörermuscheln verlegt. Wenn ihr den Hörer abnehmt, könnt ihr nun den jeweiligen Status sehen. Ob man dieses Feature jetzt braucht, sei mal dahingestellt, weil man durch einen einfachen Klick auf den ANC-Button eine Ansage bekommt, welcher Modus gerade aktiviert ist. Aber sei es drum. Apropos ANC: Großes Lob an Valco. Entgegen der eigenen Überzeugungen hat der Hersteller das Feedback und den Wunsch nach einer Durchhörfunktion angenommen und dem VMK25 eine solche spendiert.

Zurück zu den Hörermuscheln. Diese selbst lassen sich der Kopfform anpassen (vertikal und horizontal) und sogar um 90° zur Seite zu drehen. Dank letztgenannten Feature könnt ihr den Hörer – wenn ihr die ~300Gramm nicht auf dem Kopf tragen wollt – auch bequem um den Hals tragen und die Hörermuscheln einfach zur Seite klappen. Einziges Manko ist hier, dass man den Hörer abnehmen und drehen muss, um die Innenseite des Hörers an die Brust klappen zu können. Wenn wir sie nur zur Seite klappen, ohne den Hörer zu drehen, schaut die Innenseite vom Körper weg, womit das Innenleben ungeschützt ist. Damit verbunden möchte ich noch ein mögliches neues Feature für einen weiteren VMK-Hörer ins Spiel bringen. Ich würde mir wünschen, wenn ich die Hörer abnehme und die Muscheln zur Seite drehe, dass die Kopfhörer automatisch ausgeschaltet werden – so wie es beispielsweise auch der mittlerweile in die Jahre gekommene Sennheiser PXC 550 (hier geht’s zu meinem Test) macht.