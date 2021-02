Valco VMK20 Test: Überzeugt der 0% Bullshit-Hörer?

Vor kurzem als Werbung auf Instagram angezeigt bekommen, musste ich mir ein Exemplar für einen Valco VMK20 Test sichern. Nach einigen Tagen im Einsatz, teile ich nun meine Eindrücke mit euch.

Valco?!

Viele von euch fragen sich jetzt vielleicht: “Valco? Noch nie gehört!” – Und das ist eine Bildungslücke gleich in zwei Dimensionen. Zum Einen finde ich das finnische Unternehmen im Hinblick auf die Außenwirkung äußerst sympathisch. Eine Kommunikationsstrategie mit 0% Bullshit und einer ordentlichen Prise Witz (zb. 100% veganes Kunstleder oder “Greenwashed” – dazu später mehr) sucht man am Markt vergebens. Und zum Anderen sollte man das Hörerlebnis eines Valco-Kopfhörers unbedingt mal erleben. In diesem Preissegment sucht man eine solche Musikqualität meiner Meinung nach sehr lange (dazu auch später mehr). Mehr zur Firma erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

Lieferumfang

Beginnen wir mit dem Offensichtlichsten: dem Lieferumfang.

Valco VMK20 Kopfhörer

Stabilen Hardcase

USB-Ladekabel

Klinken-Kabelanschluss

Flugzeugadapter

Unboxing und erster Eindruck

Anstatt nochmals die Hartschalen-Transportbox in einem Karton zu verpacken, der im Versandpaket auf die Reise geschickt wird, spart hier Valco zumindest eine Verpackungslage ein. Die Valco VMK20 Transportbox ist mit Dämmmaterial im Versandkarton geschützt. Doch was wäre meiner Meinung nach gar nicht nötig, denn die Transportbox bietet auch so einen sehr guten Schutz für den Hörer und zugleich Verstaumöglichkeiten für Kabel, Stecker und die Bedienunganleitung. Wobei Letztgenannte Bediendung bis jetzt nicht nötig war. Alles ging kinderleicht und intuitiv von der Hand – egal ob das Einschalten, das Aktivieren des ANC oder das Pairing. Genau so stelle ich mir das bei einem neuen Gerät vor.

Kommen wir nun zur Verarbeitung und hier fällt im Gegensatz um Vorgängermodell eine Veränderung auf – die stylische Holzabdeckung auf den Hörermuscheln musste einer Gewebebeschichtung weichen. Diese ist laut den Herstellern feuchtigkeits-, schmutz- und verschleißfest. Weil ich gerade bei den Hörmuscheln bin. Dieses sind mit “veganem” Kunsleder überzeugen (wieder so eine Anspielung auf das sinnbefreite Marketinggeschwätz anderer Konzerne). Ich konnte die Hörer noch nicht im Sommer testen, aber bei den eisigen Temperaturen aktuell fühlen sie sich sehr gut an. An der Unterseite des Hörer befinden sich der USB-C-Anschluss, zwei LED-Kontrollleuchten, die euch beispielsweise zeigen, ob das ANC aktiviert ist sowie die Buttons zur Bedienung.

Die Hörermuscheln lassen sich der Kopfform anpassen (vertikal und horizontal) und sogar um 90° zur Seite zu drehen. Dank letztgenannten Feature könnt ihr den Hörer – wenn ihr die 250 Gramm nicht auf dem Kopf tragen wollt – auch bequem um den Hals tragen und die Hörermuscheln einfach zur Brust klappen. Einziges Manko ist hier, dass man den Hörer abnehmen und drehen muss, um die Innenseite des Hörers an die Brust klappen zu können. Wenn wir sie nur umklappt, ohne den Hörer zu drehen, schaut die Innenseite vom Körper weg, womit das Innenleben ungeschützt wäre.

Pairing und Bedienung

Für mich persönlich ist eine leichte Inbetriebnahme eines neuen Gerätes sehr wichtig. Ich will nicht extra zur Bedienungsanleitung greifen müssen, um die Kopplung oder Erstinstallation durchzuführen. Im Idealfall muss ich nicht einmal nachdenken, wenn ich ein Gerät in Betrieb nehme. Und genau das war beim Valco VMK20 der Fall. In Windeseile war das Pairing sowohl am PC als auch am Smartphone (Huawei P40 Pro – hier geht’s zu unserem Test) abgeschlossen.

Bei der Bedienung verlässt man sich auf ein paar wenige Buttons, die an den Hörermuscheln zu sehen sind. Es gibt einen Lautstärkenregler, den ANC- sowie einen Aus- und Einschaltknopf. Allerdings vermisse ich eine Touchpad-Bedienung (Gestensteuerung) direkt auf der Außenseite der Hörermuschel, wie sie beispielsweise der Sennheiser PXC 550 oder Teufel Real Blue NC hat, oder die Möglichkeit am Hörer selbst beispielsweise einen Song überspringen zu können.