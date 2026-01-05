Valco VMK25.2 Test: Der finnische Sound-Rebell im 0% Bullshit-Check
Nachdem ich mit Begeisterung vor zweieinhalb Jahren den Valco VMK25 getestet und für sehr gut befunden hatte, war ich gespannt, ob man an dem Hörer noch etwas verbessern kann. Das neuestes Familienmitglied ist vor wenigen Wochen bei uns gelandet und ich verrate euch in meinem Valco VMK25.2 Test, was das gute Stück zu bieten hat.
Valco?!
Viele von euch fragen sich jetzt vielleicht: „Valco? Noch nie gehört!“ – Und das ist eine Bildungslücke gleich in zwei Dimensionen. Zum Einen finde ich das finnische Unternehmen im Hinblick auf die Außenwirkung äußerst sympathisch. Eine Kommunikationsstrategie mit 0% Bullshit und einer ordentlichen Prise Witz (zb. 100% veganes Kunstleder oder „Greenwashed“ – dazu später mehr) sucht man am Markt vergebens. Und zum Anderen sollte man das Hörerlebnis eines Valco-Kopfhörers unbedingt mal erleben. In diesem Preissegment sucht man eine solche Musikqualität meiner Meinung nach sehr lange (dazu auch später mehr). Mehr zur Firma erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.
Lieferumfang
Beginnen wir mit dem Offensichtlichsten: dem Lieferumfang. Beim Valco VMK25.2 bekommt ihr alles, was ihr wirklich braucht, ohne unnötigen Schnickschnack:
- Valco VMK25.2 Kopfhörer
- Stabiles Hardcase
- USB-C-Ladekabel
- 3,5 mm Klinkenkabel
- Flugzeugadapter
Das Hardcase ist gewohnt robust und sorgt dafür, dass ihr eure Kopfhörer sicher im Rucksack verstauen könnt.
Unboxing und erster Eindruck
Wie ich es seit dem ersten Kopfhörerlaunch von Valco gewohnt bin, überzeugt auch der 25.2-Hörer mit einer hochwertigen Verarbeitung. Nichts drückt, nichts wackelt und alles sitzt wunderbar. Plus! Auch als Brillenträger finde ich das Tragen des Over-Ear-Hörers – selbst nach Stunden – noch nicht unangenehm.
Wie auch schon beim VMK25 könnt die magnetischen Hörermuschelabdeckungen einfach abnehmen oder sogar entsprechend eurer Lieblingsfarben anpassen. Valco nennt diese Teile „Skins“. Ihr dürft hier sogar selbst Hand anlegen: Es gibt Open-Source-Anleitungen für 3D-Drucker, mit denen ihr euch eigene Seitenteile drucken könnt. Während andere Hersteller euch für bunte Plastikdeckel abkassieren, stellt Valco die Blaupause allen kostenlos zur Verfügung. Es gibt aber auch die Möglichkeit verschiedene Skins direkt auf der Valco-Seite zu bestellen.
Zurück zu den Hörermuscheln. Diese selbst lassen sich der Kopfform anpassen (vertikal und horizontal) und sogar um 90° zur Seite zu drehen. Dank letztgenannten Feature könnt ihr den Hörer – wenn ihr die ~300Gramm nicht auf dem Kopf tragen wollt – auch bequem um den Hals tragen und die Hörermuscheln einfach zur Seite klappen. Einziges Manko ist hier, dass man den Hörer abnehmen und drehen muss, um die Innenseite des Hörers an die Brust klappen zu können. Wenn wir sie nur zur Seite klappen, ohne den Hörer zu drehen, schaut die Innenseite vom Körper weg, womit das Innenleben ungeschützt ist. Damit verbunden möchte ich noch ein mögliches neues Feature für einen weiteren VMK-Hörer ins Spiel bringen. Ich würde mir wünschen, wenn ich die Hörer abnehme und die Muscheln zur Seite drehe, dass die Kopfhörer automatisch ausgeschaltet werden – so wie es beispielsweise auch der mittlerweile in die Jahre gekommene Sennheiser PXC 550 (hier geht’s zu meinem Test) macht.
Die Polster sind mit dickem Memory-Schaum gefüllt. Sie sorgen so für einen bequemen Sitz und verbesseren die passive Isolierung.
Technik-Upgrade unter der Haube
Optisch sieht der Valco VMK25.2 fast aus wie sein Vorgänger, aber im Inneren wurde alles komplett aufgeräumt. Valco hat hier den neuen Qualcomm Snapdragon S3 Chipsatz verbaut. Das bedeutet für euch: Bluetooth 5.4, eine stabilere Verbindung und Unterstützung für aptX Lossless sowie aptX Adaptive.
Besonders hervorzuheben ist der Class-AB-Verstärker. Während fast alle anderen mobilen Kopfhörer auf billige digitale Verstärker setzen, geht Valco den audiophilen Weg für eine natürliche Klangwiedergabe. Ihr könnt also eine Soundqualität erwarten, die weit über dem liegt, was man normalerweise für diesen Preis bekommt.
Pairing und Bedienung
Die Inbetriebnahme ist kinderleicht. In Windeseile war das Pairing am Smartphone abgeschlossen. Bei der Bedienung verlässt man sich weiterhin auf echte haptische Buttons anstatt auf nervige Touch-Flächen, die bei Kälte oder Regen ohnehon machen, was sie wollen. Ihr könnt mit den Knöpfen die Lautstärke regeln, das ANC steuern und Songs überspringen.
Eine App ist übrigens in Arbeit. Programmiert wird sie von einem Kumpel der Firma namens Christian in seiner Freizeit – primär bezahlt in Bier. Sobald sie fertig ist, werdet ihr damit den Equalizer anpassen oder euch mit Ambient-Sounds wie „Marktplatz-Möwen“ oder „Grundschul-Kantine“ beschallen lassen können. Das nenne ich mal ein nützliches Feature.
Der Soundcheck und ANC
Der Sound ist das Herzstück des Valco VMK25.2. Der finnische Mastering-Guru Jasse „Jazmanaut“ Kesti hat den Hörer so abgestimmt, dass er die Musik genau so wiedergibt, wie sie im Studio gemischt wurde. Egal ob Metal, Techno oder Klassik – der Sound ist ehrlich und detailliert. Wer Metal-Größen wie Black Sabbath oder Metallica mag, wird die klare Instrumententrennung lieben.
Beim ANC hat Valco ebenfalls nachgelegt. Es filtert Hintergrundrauschen effektiv heraus, ohne den Klang der Musik zu verfälschen. Und ja, ihr dürft aufatmen: Es gibt jetzt endlich einen Durchhör-Modus (Transparency Mode). Valco hat hier auf das Feedback der Nutzer:innen gehört, auch wenn sie selbst finden, dass man die Welt eigentlich lieber ausschalten sollte.
Weniger gut eignet sich der Hörer meiner Meinung nach fürs Telefonieren. Die Sprache der Gesprächsteilnehmer:innen klingt irgendwie dumpf und auch auf der Gegenseite scheint meine Stimme auch so wahrgenommen zu werden. Das ist aber auch nicht der Anspruch des Hörers – der Fokus liegt hier ganz klar auf Musikgenuss.
Weil ich gerade beim Soundcheck bin – hier ein Video in dem Sound-Guru Jasse „Jazmanaut“ Kesti den Hörer vorstellt und ein paar Worte zum Klangprofil verliert.
Ein wahrer Akku-Marathon
Die Akkuleistung ist absolut beeindruckend. Der Valco VMK25.2 hält mit eingeschaltetem ANC bis zu 55 Stunden durch. Wenn ihr nur telefoniert, sind es sogar bis zu 95 Stunden. Ihr könnt also locker eine ganze Woche Musik hören, ohne überhaupt an das Ladekabel zu denken. Das ist ein Spitzenwert, der die Konkurrenz alt aussehen lässt.
Und sie sind absolut „greenwashed“!
Und hier schließt sich der Kreis – könnt ihr euch noch an den zweiten Absatz von meinem Test erinnern? Ich sprach von einer unheimlich erfrischenden Art und Weise eines humoristischen Marketings. Hier der Originaltext zum Thema „Greenwashing-Kampagne“ von der Valco-Webseite:
„Kaufe unsere Kopfhörer, pflanze einen Baum, und die Welt wird gerettet!
Valco möchte wie ein Held aussehen und viele Kopfhörer verkaufen. Weil es viele andere gibt, die so etwas tun, wollten wir auf den Umweltzug aufspringen. Natürlich ist es immer Greenwashing, wenn ein Unternehmen so etwas macht. Wir werden es nicht leugnen, seien wir ehrlich. Alles in allem ist dies eine großartige Sache, denn es ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern bringt uns auch Geld ein.
Unser Ziel ist es, für jeden verkauften Kopfhörer einen Baum zu pflanzen – auch für die bereits verkauften. Wir pflanzen sie nicht nach und nach, sondern in größeren Sträußen (wie man es beim Pflanzen von Bäumen macht).
Im Gegensatz zu diesen anderen Greenwashing-Kampagnen gehen wir jedoch tatsächlich in den Wald und pflanzen (fast) alle Setzlinge mit unseren eigenen kleinen Händen. Wir können es uns nicht leisten, einen Haufen Pfadfinderinnen anzuheuern, um sie zu pflanzen. Stattdessen setzen wir unsere Kinder und Familienmitglieder als kostenlose und nur mäßig gezwungene Arbeitskräfte ein.“ (Quelle: Valco Webseite)
Valco VMK25.2 Test-Fazit: Weiterhin 0% Bullshi
Einige Tage begleitete mich nun der Valco VMK25.2 Over-Ear-ANC-Kopfhörer im Alltag – im Büro, beim Weg in die Arbeit, beim Kochen zu Hause oder beim Disc-Golfen im Wiener Prater. Bei allen Anwendungsfällen überzeugte vor allem die Musikqualität, die ganz klar alle Erwartungen an einen Hörer in diesem Preissegment übertrifft. Und das ganz ohne Begleitapp, in der von anderen Herstellern die Verantwortung für das perfekte Hörerlebnis an die KundInnen abwälzt. Zusätzlich stechen für mich die einfache und intuitive Inbetriebnahme sowie die Akkuleistung von bis zu 55 Stunden bei eingeschaltetem ANC (samt USB-C-Ladeoption) positiv hervor.
Weniger gut gefallen hat mir, die Soundqualität beim Telefonieren und ich verstehe noch immer nicht, warum man die Hörer nicht einfach gleich vom Kopf um den Hals hängen kann und dann die Innenseite zur Brust zeigt. Warum muss ich die Hörer dafür extra abnehmen und umdrehen, um das Innenleben der Ohrmuscheln zu schützen?
Dennoch muss ich ganz klar sagen, dass sich der Valco VMK25.2 sehr gut vom VMK25 weiterentwickelt hat und eines der besten Preis-Leistungsverhältnisse zu bieten hat. Die Musikqualität sucht ihresgleichen, womit vor allem Audiophile, ohne mit der Wimper zu zucken zugreifen können. Es muss nicht immer ein Platzhirsch wie Sony oder Bose sein, wenn man einen guten Sound will. Zudem finde ich das 0%-Marketingbullshit herrlich erfrischend.
Ich bin schon gespannt, ob mit dem nächsten Modell vielleicht noch der eine oder andere Makel noch ausgebessert wird und freue mich schon auf die nächsten Produkte aus dem Hause Valco. Der VMK25.2 ist echnisch besser, stabiler und langlebiger als der Vorgänger – aber der Preis bleibt exakt gleich bei 199 Euro.