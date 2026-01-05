Valco VMK25.2 Test: Der finnische Sound-Rebell im 0% Bullshit-Check

Beginnen wir mit dem Offensichtlichsten: dem Lieferumfang. Beim Valco VMK25.2 bekommt ihr alles, was ihr wirklich braucht, ohne unnötigen Schnickschnack:

Viele von euch fragen sich jetzt vielleicht: „Valco? Noch nie gehört!“ – Und das ist eine Bildungslücke gleich in zwei Dimensionen. Zum Einen finde ich das finnische Unternehmen im Hinblick auf die Außenwirkung äußerst sympathisch. Eine Kommunikationsstrategie mit 0% Bullshit und einer ordentlichen Prise Witz (zb. 100% veganes Kunstleder oder „Greenwashed“ – dazu später mehr) sucht man am Markt vergebens. Und zum Anderen sollte man das Hörerlebnis eines Valco-Kopfhörers unbedingt mal erleben. In diesem Preissegment sucht man eine solche Musikqualität meiner Meinung nach sehr lange (dazu auch später mehr). Mehr zur Firma erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite .

Nachdem ich mit Begeisterung vor zweieinhalb Jahren den Valco VMK25 getestet und für sehr gut befunden hatte, war ich gespannt, ob man an dem Hörer noch etwas verbessern kann. Das neuestes Familienmitglied ist vor wenigen Wochen bei uns gelandet und ich verrate euch in meinem Valco VMK25.2 Test, was das gute Stück zu bieten hat.

Unboxing und erster Eindruck

Wie ich es seit dem ersten Kopfhörerlaunch von Valco gewohnt bin, überzeugt auch der 25.2-Hörer mit einer hochwertigen Verarbeitung. Nichts drückt, nichts wackelt und alles sitzt wunderbar. Plus! Auch als Brillenträger finde ich das Tragen des Over-Ear-Hörers – selbst nach Stunden – noch nicht unangenehm.

Wie auch schon beim VMK25 könnt die magnetischen Hörermuschelabdeckungen einfach abnehmen oder sogar entsprechend eurer Lieblingsfarben anpassen. Valco nennt diese Teile „Skins“. Ihr dürft hier sogar selbst Hand anlegen: Es gibt Open-Source-Anleitungen für 3D-Drucker, mit denen ihr euch eigene Seitenteile drucken könnt. Während andere Hersteller euch für bunte Plastikdeckel abkassieren, stellt Valco die Blaupause allen kostenlos zur Verfügung. Es gibt aber auch die Möglichkeit verschiedene Skins direkt auf der Valco-Seite zu bestellen.

Zurück zu den Hörermuscheln. Diese selbst lassen sich der Kopfform anpassen (vertikal und horizontal) und sogar um 90° zur Seite zu drehen. Dank letztgenannten Feature könnt ihr den Hörer – wenn ihr die ~300Gramm nicht auf dem Kopf tragen wollt – auch bequem um den Hals tragen und die Hörermuscheln einfach zur Seite klappen. Einziges Manko ist hier, dass man den Hörer abnehmen und drehen muss, um die Innenseite des Hörers an die Brust klappen zu können. Wenn wir sie nur zur Seite klappen, ohne den Hörer zu drehen, schaut die Innenseite vom Körper weg, womit das Innenleben ungeschützt ist. Damit verbunden möchte ich noch ein mögliches neues Feature für einen weiteren VMK-Hörer ins Spiel bringen. Ich würde mir wünschen, wenn ich die Hörer abnehme und die Muscheln zur Seite drehe, dass die Kopfhörer automatisch ausgeschaltet werden – so wie es beispielsweise auch der mittlerweile in die Jahre gekommene Sennheiser PXC 550 (hier geht’s zu meinem Test) macht.

Die Polster sind mit dickem Memory-Schaum gefüllt. Sie sorgen so für einen bequemen Sitz und verbesseren die passive Isolierung.

Technik-Upgrade unter der Haube

Optisch sieht der Valco VMK25.2 fast aus wie sein Vorgänger, aber im Inneren wurde alles komplett aufgeräumt. Valco hat hier den neuen Qualcomm Snapdragon S3 Chipsatz verbaut. Das bedeutet für euch: Bluetooth 5.4, eine stabilere Verbindung und Unterstützung für aptX Lossless sowie aptX Adaptive.

Besonders hervorzuheben ist der Class-AB-Verstärker. Während fast alle anderen mobilen Kopfhörer auf billige digitale Verstärker setzen, geht Valco den audiophilen Weg für eine natürliche Klangwiedergabe. Ihr könnt also eine Soundqualität erwarten, die weit über dem liegt, was man normalerweise für diesen Preis bekommt.

Pairing und Bedienung

Die Inbetriebnahme ist kinderleicht. In Windeseile war das Pairing am Smartphone abgeschlossen. Bei der Bedienung verlässt man sich weiterhin auf echte haptische Buttons anstatt auf nervige Touch-Flächen, die bei Kälte oder Regen ohnehon machen, was sie wollen. Ihr könnt mit den Knöpfen die Lautstärke regeln, das ANC steuern und Songs überspringen.

Eine App ist übrigens in Arbeit. Programmiert wird sie von einem Kumpel der Firma namens Christian in seiner Freizeit – primär bezahlt in Bier. Sobald sie fertig ist, werdet ihr damit den Equalizer anpassen oder euch mit Ambient-Sounds wie „Marktplatz-Möwen“ oder „Grundschul-Kantine“ beschallen lassen können. Das nenne ich mal ein nützliches Feature.

Der Soundcheck und ANC

Der Sound ist das Herzstück des Valco VMK25.2. Der finnische Mastering-Guru Jasse „Jazmanaut“ Kesti hat den Hörer so abgestimmt, dass er die Musik genau so wiedergibt, wie sie im Studio gemischt wurde. Egal ob Metal, Techno oder Klassik – der Sound ist ehrlich und detailliert. Wer Metal-Größen wie Black Sabbath oder Metallica mag, wird die klare Instrumententrennung lieben.

Beim ANC hat Valco ebenfalls nachgelegt. Es filtert Hintergrundrauschen effektiv heraus, ohne den Klang der Musik zu verfälschen. Und ja, ihr dürft aufatmen: Es gibt jetzt endlich einen Durchhör-Modus (Transparency Mode). Valco hat hier auf das Feedback der Nutzer:innen gehört, auch wenn sie selbst finden, dass man die Welt eigentlich lieber ausschalten sollte.

Weniger gut eignet sich der Hörer meiner Meinung nach fürs Telefonieren. Die Sprache der Gesprächsteilnehmer:innen klingt irgendwie dumpf und auch auf der Gegenseite scheint meine Stimme auch so wahrgenommen zu werden. Das ist aber auch nicht der Anspruch des Hörers – der Fokus liegt hier ganz klar auf Musikgenuss.

Weil ich gerade beim Soundcheck bin – hier ein Video in dem Sound-Guru Jasse „Jazmanaut“ Kesti den Hörer vorstellt und ein paar Worte zum Klangprofil verliert.