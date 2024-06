Vaiana 2: Erster Trailer ist da, zeigt beeindruckende Technik

Der erste Vaiana 2 Teaser-Trailer ist da, und er sieht wirklich hübsch aus. Lässt sich daraus auch etwas über die Story der Fortsetzung ableiten?

Über Vaiana 2

Es ist fast acht ganze Jahre her, seit der erste Vaiana-Film veröffentlicht wurde, und der erste Trailer für seine Fortsetzung (ganz einfach mit dem Titel Vaiana 2) ist hier, um einen ersten Blick auf den kommenden Disney-Film zu bieten. The Rock, Maui selbst, war so freundlich, den Trailer auf seinem eigenen persönlichen YouTube-Kanal zu teilen (eine ganz neue Marketingtaktik, die Persönlichkeiten wie er und Ryan Reynolds in den letzten Jahren angenommen zu haben scheinen), und um ehrlich zu sein, viel sagt der Teaser nicht darüber aus, worum es tatsächlich im Streifen so gehen wird. Sicher, es ist ein Teaser-Trailer, aber meistens sind es nur stimmungsvolle, schön beleuchtete Aufnahmen von Vaiana an verschiedenen Orten.

Eine offizielle Zusammenfassung sagt uns jedoch etwas mehr: “Vaiana und Maui tun sich drei Jahre später für eine expansive neue Reise zusammen mit einer kunterbunten Besatzung von unterschiedlichsten Seeleuten. Nachdem sie eine unerwartete Nachricht von ihren wegweisenden Vorfahren erhalten hat, muss Vaiana in die fernen Meere Ozeaniens und in gefährliche, lange verlorene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu erleben, das ihr je zuvor begegnet ist. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, hätte bis Anfang Februar das Ganze eigentlich eine Serie sein sollen, aber das hat eindeutig nicht gut für Disneys Pläne funktioniert, also wird Vaiana 2 jetzt am 27. November als Film veröffentlicht. Hier ist der Teaser für euch!