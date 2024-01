uppers & downers Concept Superstore in der Kirchengasse in Wien eröffnet

Fast genau 10 Jahre nach Eröffnung des ersten uppers & downers Stores feierte der Wiener Concept Store das große Opening seines neuen, nunmehr zweiten Standortes in der Kirchengasse 43 in 1070 Wien. Über 200 geladene Gäste aus Mode, Kunst, Musik und Medien fanden sich bei Drinks und Fingerfood sowie DJ Sounds ein, um das einzigartige Konzept des uppers & downers Concept Superstores zu erleben.

Was erwartet euch?

Auf rund 200 Quadratmetern bietet der uppers & downers Concept Superstore fortan ein einzigartiges Sortiment an Premium Vintage und „rare finds“ sowie sorgsam kuratierte internationale Marken – darunter Brands wie CLE, mid/night 00.00, J. Hannah, Licia Florio aber auch künstlerisch wertvolle workbooks wie Moon Lists by Leigh Patterson sowie eine selektierte Auswahl an Büchern und Magazinen.

Als besonderes Highlight präsentierte uppers & downers auch seinen im Store intergrierten Gallery Space: Die uppers & downers Gallery wird fortan eine dauerhafte, repäsentative Plattform für die Werke junger, zeitgenössischer Künstler:innen bieten und im 2-Monats-Rhytmus jeweils neue Ausstellungen, kuratiert von uppers & downers Co-Inhaberin und Creative Director Dzenana Mujadzic, präsentieren. Den Anfang macht die in Wien lebende Textilkünstlerin “Samt & Seide”, die sich in ihrer Arbeit mit dem inhärent “gefälligen” Medium des Teppichs beschäftigt, und seiner sanften Weichheit meist unruhige, dynamische, oftmals auch provokante Motive entgegensetzt. Ihre Ausstellung „mano–a–mano” wurde im Rahmen der Opening Party am 24.01.2024 erstmals präsentiert und ist noch bis Ende März 2024 in der uppers & downers Gallery zu sehen.

Zudem will das Team von uppers & downers die weitläufigen, offenen Räumlichkeiten des neuen Standorts in der Kirchengasse 43 zukünftig auch als Veranstaltungsort für regelmäßig stattfindende Konzerte, Screenings, Performances und Lectures junger Künstler:innen nutzen und als vielfältiger Community Space und Präsentationsplattform kreativen Arbeitens fungieren.