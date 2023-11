Upgrade fürs Home-Entertainment – zu XGIMI wechseln und bares Geld zum Black Friday sparen

Im Zeitalter des digitalen Entertainments können moderne Projektoren das Heimkinoerlebnis auf ein ganz neues Level heben. XGIMI – ein langjähriger Hersteller qualitativ hochwertiger Projektoren – bietet ideale Lösungen für die Herausforderungen herkömmlicher Beamer und setzt neue Maßstäbe in Sachen Design, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Mit ihrem ansprechenden Design passen sie sich nahtlos in jede Wohnzimmerästhetik ein und sind dank ihrer kompakten Größe und leichten Bauweise flexibel einsetzbar.

Heimkino-Revolution: XGIMIs Antwort auf herkömmliche Projektoren

Einer der Kritikpunkte an traditionellen Beamern ist bspw. die Lautstärke ihrer Lüfter. XGIMI hat dieses Problem elegant gelöst, indem sie Projektoren entwickelten, die auch bei längerem Betrieb kaum hörbar sind. Sie gewährleisten so ein ungestörtes Film- und Serienerlebnis, selbst in ruhigen Szenen. Hinzu kommt der beeindruckende Sound, den XGIMI Projektoren liefern. Mit eingebauten, hochqualitativen Lautsprechern, die mit Dolby-Standards kompatibel sind, bringen sie Kinoklang direkt ins Wohnzimmer.

Ein besonderes Merkmal, das die XGIMI Projektoren von herkömmlichen Beamern abhebt, ist die fortschrittliche Trapezkorrektur: Diese Technologie, bekannt als Intelligent Screen Adaptation (ISA), ist ein Game-Changer in der Welt der Projektion. Bei herkömmlichen Beamern ist es oft eine Herausforderung, das Bild perfekt auszurichten, besonders wenn der Projektor nicht direkt gegenüber der Leinwand oder Wand positioniert ist. Hier bietet die Trapezkorrektur von XGIMI eine effiziente Lösung. Sie passt das projizierte Bilde automatisch an und korrigiert Verzerrungen, die durch den Winkel oder die Distanz des Projektors entstehen.

Die neueste ISA-2.0-Technologie im MoGo 2 Pro und die weiterentwickelte ISA 3.0 im HORIZON Ultra erlauben es, das Bild in Echtzeit anzupassen, selbst wenn der Projektor bewegt wird. Diese smarte Technologie erkennt automatisch den Abstand und Winkel zur Projektionsfläche und passt die Bildqualität entsprechend an. Das Ergebnis ist ein stets perfekt ausgerichtetes, scharfes Bild, das die Einrichtung und den Einsatz der Projektoren in jedem Raum erheblich erleichtern. Mit dieser Technologie wird der XGIMI Projektor zum idealen Partner für ein flexibles und unkompliziertes Heimkinoerlebnis.

Ein weiteres Highlight ist die Integration von Android TV. Diese ermöglicht es Nutzern, direkt auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten zuzugreifen, ohne externe Geräte anschließen zu müssen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die einfache Einrichtung machen diese Projektoren besonders benutzerfreundlich und vielseitig einsetzbar.

Technologische Spitzenklasse: Der HORIZON Ultra und MoGo 2 Pro

Im Fokus stehen besonders zwei innovative Modelle, die XGIMI im Jahr 2023 präsentiert hat: der HORIZON Ultra und der MoGo 2 Pro. Der HORIZON Ultra, als weltweit erster 4K Langdistanz-Projektor mit Dolby Vision, ist ein Paradebeispiel für technologische Exzellenz. Er vereint Laser- und LED-Lichtquellen in einem Hybridsystem, um eine unübertroffene Bildqualität zu bieten. Mit einer beeindruckenden Helligkeit und einer präzisen Farbwiedergabe setzt er neue Maßstäbe im Bereich der Heimprojektoren. Neben seinem tollen Design überzeugt der HORIZON Ultra auch mit seinem völlig neuen Gaming-Modus mit professioneller niedriger Latenz (18 ms). Er unterstützt 4K bei 60 Hz, so dass Gamer in den Genuss schneller Bildwiederholraten und geringer Eingabeverzögerung kommen, was ein reibungsloses und reaktionsschnelles Spielen sicherstellt.

Der MoGo 2 Pro hingegen ist der perfekte Begleiter für alle, die Mobilität und Flexibilität schätzen. Ausgestattet mit der innovativen ISA-2.0-Technologie, die eine automatische Trapezkorrektur und Fokusanpassung ermöglicht, passt sich der Projektor nahtlos an jede Umgebung an. Seine 1080p-Auflösung und die hohe Farbgenauigkeit garantieren ein lebendiges und klares Bild, egal wo man ihn nutzt. Die Projektoren der MoGo 2-Serie sind sehr kompakt und leicht. So passen sie problemlos in einen Rucksack, um sie mühelos überallhin mitzunehmen. Die MoGo 2-Serie ist die erste XGIMI-Serie, die zusätzlich zum Kabel die Stromversorgung über eine Powerbank unterstützt. Nutzer können bei Bedarf einen eigenen Adapter oder eine Powerbank verwenden, um die Projektoren auch unterwegs zu betreiben.

Black Friday Exklusiv: Unschlagbare Angebote von XGIMI

Zum Black Friday hat XGIMI beeindruckende Angebote für seine Kunden: Vom 17. bis zum 27. November 2023 gibt es auf Amazon Rabatte von bis zu 29 Prozent auf ausgewählte Modelle. Der HORIZON Ultra wird für 1.799€ statt 1.899€ und der MoGo 2 Pro für 479€ statt 599€ angeboten. Diese Angebote bieten eine einmalige Gelegenheit, hochmoderne Projektoren zu einem Bruchteil des regulären Preises zu erwerben.

Die Black Friday Aktion von XGIMI ist eine perfekte Chance, Euer Heimkino aufzurüsten und ein neues Level an Entertainment-Erlebnis zu genießen. Ob Ihr einen ultramodernen 4K-Projektor für Euer Wohnzimmer sucht oder einen tragbaren Projektor für flexible Nutzungsmöglichkeiten benötigt – XGIMI hat die ideale Lösung für Euch – jetzt zu unschlagbaren Preisen.Weitere Informationen findet Ihr hier.