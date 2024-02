Ubisoft lässt die Finger von VR: Assassin’s Creed Nexus nicht so erfolgreich wie erhofft

Ubisoft-Mitbegründer und CEO Yves Guillemot hat die Verkäufe von Assassin’s Creed Nexus VR als “enttäuschend” bezeichnet.

Ist Nexus der letzte VR-Teil?

Damit erklärt sich auch die Aussage des CEO, dass der Verlag vorerst nicht zu stark in VR investieren wird. Während einer Frage-und-Antwort-Sitzung im Rahmen einer Telefonkonferenz zur Diskussion der Verkäufe von Ubisoft im dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2024 fragte ein Anrufer nach der Entstehung neuer VR-Formate wie Meta Quest 3 und Apple Vision Pro, und ob das Unternehmen ein Update zu seinen Plänen zur Entwicklung von Software für VR-Plattformen hatte. Guillemot antwortete, dass Ubisoft noch nicht bereit sei, zu viel von seinen Ressourcen für VR zu investieren, vor allem, weil sich der aktuelle VR-Teil nicht so gut verkaufte wie erwartet. “Wir waren ein bisschen enttäuscht von dem, was wir mit Assassin’s Creed auf VR erreichen konnten”, erklärte er.

“Es war in Ordnung, und es verkauft sich weiter, aber wir dachten, es würde sich mehr verkaufen, also erhöhen wir unsere Investitionen in VR im Moment nicht, weil VR erst abheben muss. Wir waren sehr beeindruckt von dem, was Apple sich ausgedacht hat, und wir denken, dass es fantastische Hardware ist, aber wir betrachten dieses VR-Geschäft weiterhin sehr vorsichtig, bis es genug wächst.” Assassin’s Creed Nexus VR wurde im November 2023 auf Meta Quest veröffentlicht und ermöglicht es den Spielern, die Rolle von drei früheren Attentätern aus der Serie – Ezio, Cassandra und Connor – zu übernehmen und verschiedene Aufgaben durch ihre Augen auszuführen, einschließlich Parkour-Moves. Im Jahr 2022 gab Ubsioft bekannt, dass es Splinter Cell VR (nicht das Remake!) abgesagt hat, das sich in seinem Red Storm-Studio in der Entwicklung befand und exklusiv für Quest sein sollte.