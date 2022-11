Tom Clancy’s Splinter Cell Remake ist noch in der frühen Prototyp-Phase

Alles ist noch auf Anfang, wenn es um Tom Clancy’s Splinter Cell Remake geht. Ubisoft ging nun ein bisschen ins Detail!

Ubisofts bevorstehendes Tom Clancy’s Splinter Cell Remake befindet sich noch in der frühen Produktions- und Prototyping-Phase, sagte Creative Director Chris Auty. Wie bereits vom Splinter Cell-Remake-Team besprochen, schaut Ubisoft Toronto “auf die Handlung, die Charaktere und die Gesamtgeschichte des Originalspiels zurück”, sagte Auty und nimmt einige Verbesserungen an “Dingen vor, die möglicherweise nicht besonders gut gealtert sind”, versprach aber, dass “der Kern der Geschichte, der Kern des Erlebnisses bleiben wird, so, wie es im Originalspiel war“. Christian Carriere, technischer Direktor, ging auf die KI ein. “Offensichtlich wird ein Soldat der Spezialeinheiten besser ausgebildet”, sagte Carriere, “und sie werden anders durchbrechen oder Räume anders betreten, als es ein normaler Wachmann tun würde”.