Two Point Campus wird auf den 9. August 2022 verschoben

Two Point Studios hat die Veröffentlichung der bevorstehenden Universitätsmanagement-Simulation Two Point Campus verschoben.

Warten auf Two Point Campus

Die Macher von Two Point Hospital haben den Releasetermin vom ursprünglich geplanten 17. Mai auf den 9. August verschoben. Laut den Entwicklern wird die Verzögerung es dem Studio ermöglichen, “das bestmögliche Spiel” zu liefern, das auf allen Plattformen genossen werden kann. Dies sagte Game Director Mark Webley: “Unser Ziel war es von Anfang an, Two Point Campus auf allen PC- und Konsolenplattformen gleichzeitig auf die Qualität und den Standard zu bringen, die unsere Community von uns erwartet. Das bedeutet, dass wir ein wenig mehr Zeit mit Two Point Campus brauchen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Spiel liefern, das auf allen Plattformen gleichermaßen genossen werden kann. Wir werden diese zusätzlichen drei Monate nutzen, um Two Point Campus für alle Plattformen zu optimieren.“

Two Point Campus wird eine Management-Simulation, in der ihr in der Lage seid, eine Universität zu gründen. Weiters werdet ihr dann darin das Leben eurer Student:innen gestalten und alles dazwischen verwalten dürfen. Ihr werdet im Spiel euren Campus von Grund erschaffen können und Schlafsäle entwerfen, Zierwege und Wälder schaffen und kreative Werkzeuge nutzen, um eure ganz persönliche Universität zu bauen. Allerdings müsst ihr auch auf die Finanzseite achten und sicherstellen, dass eure Schüler:innen glücklich sind und gute Noten haben, da beides zu einer Erhöhung eures Rufs führt. Dann könnt ihr mehr Studenten einschreiben und dabei mehr Geld verdienen. Two Point Campus (zur Website) kommt auf PC, Mac, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Serie und Game Pass.