Twitch-Drops zu Baldur’s Gate 3 live: Holt euch diese Kleidung

Für viele das Spiel des Jahres 2023, Baldur’s Gate 3, lässt Fans nun sogenanntes Camp Clothing verdienen. Ihr müsst nur Twitch-Streams sehen!

Mehr zu Baldur’s Gate 3

Der Titel führt fast einen Monat nach dem Verlassen des Early Access immer noch die Steam-Charts an, und mit einer kürzlichen PS5-Veröffentlichung möchte Larian Studios die Spieler für das Eintauchen in ihre beeindruckende RPG-Welt weiter belohnen. Zwischen dem 7. September und dem 21. September 2023 wird Baldur’s Gate 3 Twitch Drops online für all jene bereitstellen, die mindestens zwei Stunden des Spiels auf der beliebten Streaming-Website einschalten. Nach Erreichen der erforderlichen Beobachtungszeit erhalten die Spieler:innen das Camp Clothing im Spiel, solange sie ihr Larian-Konto mit ihrem Twitch-Konto verknüpft haben.

Häufig gestellte Fragen

F: Muss ich Baldur’s Gate 3 besitzen, um Twitch Drops zu erhalten?

A: Nein. Der Besitz des Spiels ist nicht erforderlich, um Zugang zu Twitch Drops zu erhalten – was bedeutet, dass Sie sie verdienen können, bevor Sie das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt kaufen. Dies gilt für PC und PS5.

F: Ist Camp-Kleidung außerhalb der Twitch Drops-Kampagne erhältlich?

A: Ja, aber diese speziellen Kleidungsstücke sind exklusiv über Twitch Drops erhältlich.

F: Wie verbinde ich meine Larian- und Twitch-Konten?

A: Melden Sie sich bei Ihrem Larian-Konto an und verbinden Sie Ihr Twitch-Konto, und folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihre Konten zu verknüpfen.

F: Mit welchen Geräten kann ich die Drops verdienen und beanspruchen?

A: Sie können die Drops auf PC, Mac oder über die Twitch-App auf iOS oder Android verdienen und beanspruchen. Twitch-Apps auf Konsole, TV und anderen Apps unterstützen keine Drops.

F: Muss ich 2 Stunden auf einem Kanal schauen, um einen Drop zu verdienen?

A: Nein, Sie können mischen und kombinieren! Der Fortschritt wird über alle Kanäle gespeichert, die Sie sehen und die Baldur’s Gate 3 streamen. Der Fortschritt wird jedoch nur auf einem Kanal gleichzeitig verfolgt.

F: Wie beanspruche ich meine Drops?

A: Fordern Sie Ihre Drops im Drops Inventory auf Twitch an, und dann werden Ihre Gegenstände in Ihrer Camp-Truhe gefunden.

F: Verfallen Twitch Drops?

A: Wenn ein Larian-Konto nicht verknüpft wurde, verfallen verdiente Twitch Drops nach 7 Tagen.