Turtle Beach VelocityOne Flight Controller: Kurz nach Vorbestellstart ausverkauft

Der auf der diesjährigen E3 erstmals präsentierte Turtle Beach VelocityOne Flight Controller für Xbox und Windows war gestern für kurze Zeit vorbestellbar. Allerdings waren nach nur 15 Minuten die Vorräte ausverkauft. Mehr als 21.000 Fans hatten sich für VelocityOne Flight angemeldet und warteten darauf, dass der neue Controller für Flugsimulationen reserviert werden kann. Nachdem am 3. November die Vorbestellung freigeschaltet wurde, war der heiß begehrte Controller schnell ausverkauft. Für alle, die kein Glück hatten, kündigte Turtle Beach an, nach dem offiziellen Verkaufsstart am 14. November nach und nach weitere Mengen zur Verfügung zu stellen.

„Der weltweite Run auf die VelocityOne Flight Vorbestellungen über unsere Website ist ein wunderbarer Start für unseren Einstieg in den schnell wachsenden Markt für Flugsimulations–Hardware”, so Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation. „Für alle, die kein Gerät über die Vorbestellung reservieren konnten, werden nach der Markteinführung von VelocityOne Flight am 14. November nach und nach zusätzliche Mengen verfügbar sein.”

VelocityOne Flight ist ein komplettes Flugsteuerungssystem, das in Zusammenarbeit mit Luftfahrtingenieuren und Piloten sowie einem engagierten Turtle Beach-Team entwickelt wurde, welches auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung zahlreicher erstklassiger Controller für Flug- und Rennsimulationen zurückblicken kann. VelocityOne Flight bietet das realistischste, authentischste und modernste Flugerlebnis für Xbox und PC auf dem Markt und ist das perfekte All-in-One-Flugsteuerungssystem für den Microsoft Flight Simulator 2020 auf Xbox Series X|S. Weitere Informationen zum Controller-System findet ihr auf der offiziellen Webseite.