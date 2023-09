Trine 5: A Clockwork Conspiracy (Test): Zeit für ein neues magisches Abenteuer

Trine 5: A Clockwork Conspiracy entführt uns in eine zauberhafte Welt voller magischer Rätsel und zauberhafter Schauplätze, die den Charme der Serie perfekt einfangen. Der fünfte Teil verspricht, die Tradition der beliebten Koop-Puzzle-Plattform-Serie fortzusetzen und die turbulente Geschichte der Trine-Serie hinter sich zu lassen. Von den Höhen ihrer Anfänge bis hin zum ernüchternden Tiefpunkt mit Trine 3 und der Wiederbelebung der Serie mit dem vierten Teil versucht nun Trine 5, die Serie wieder auf den richtigen Kurs zu halten. In diesem Test werfen wir einen Blick darauf, ob es den Entwicklern gelingt die Tradition der beliebten Koop-Puzzle-Plattform-Serie würdig fortzusetzten.

Bezaubernder Charme

Die Trine-Serie hatte schon immer eine fantasievolle Welt, die einen ganz eigenen Charme vermittelt hat. Trine 5 macht da keine Ausnahme und führt uns wieder durch zauberhaft detaillierte 2,5D-Schauplätze, unterstützt von magischen Melodien. Die Vielfalt der Umgebungen sorgt dafür, dass jede Spielszene ein neues prachtvolles visuelles Erlebnis bietet. Die Orte sind voller Leben und Interaktion und warten mit kniffligen Rätseln oder bösen Gegnern auf. Das Spiel schafft es, eine perfekte Balance zwischen märchenhafter Magie und einer Prise Gefahr zu finden und lässt uns in eine einzigartige zauberhafte Welt eintauchen.

Die Helden des Trine

Die Geschichte von Trine 5 ist unterhaltsam, wenn auch nicht bahnbrechend. Bekannte Figuren sind wieder einmal liebenswert gestaltet, aber ihre Charakterentwicklung bleibt oberflächlich. Die neue Bösewichtin hat keinen wirklichen Hintergrund oder Motivation außer Machtgier, doch all das reicht aus, um eine einigermaßen unterhaltsame märchenhafte Geschichte zu erzählen. Das Hauptaugenmerk liegt auch eher auf dem Gameplay der drei Protagonisten.

Pontius, der Ritter

Als tapferer und großherziger Ritter des Königreichs hilft er allen, die Hilfe benötigen, ganz gleich welchen Standes. Bewaffnet mit seinem treuen Schild und Schwert ist er ein Frontkämpfer, der sich immer kopfüber in die Schlacht stürzt. Neben seinem leidenschaftlichen Kampfgeist auf der Seite von Güte und Gerechtigkeit liebt Pontius gutes Essen und Trinken. Er träumt davon, eines Tages auf einem einfachen Bauernhof sesshaft zu werden, wo er seine Ecke der Welt schützen kann, während er riesige Kartoffeln und Kürbisse anbaut … und Kuchen isst.

Amadeus, der Zauberer

Als verheirateter Zauberer und Vater von Drillingen muss Amadeus immer im Hinterkopf behalten, was ihn erwartet, wenn er nach langen Reisen nach Hause kommt. Mit seinen Zaubersprüchen kann er mystische Kisten herbeirufen und Hindernisse bewegen. Vielleicht ist er nicht der geschickteste oder furchterregendste Zauberer, aber die Helden verlassen sich in allen Angelegenheiten von Magie und Legenden auf Amadeus. Der vorsichtige Magier hat die Abenteuer schon immer mehr in der Theorie als in der Praxis gemocht und zieht das Ansehen und die Geschichten über seine Taten der tatsächlichen Ausführung dieser Taten vor, die ihn oft zu Nickerchen in seiner wohligen Hütte und Urlauben mit seiner Familie bringen.

Zoya, die Diebin

Die schlagfertige Straßendiebin gerät ständig in knifflige Situationen, hat aber immer einen schlauen Ausweg parat. Sie bringt ihren Bogen und verschiedene Pfeilarten mit in einen Kampf, hat aber auch einen Enterhaken, der in vielen Situationen nützlich sein kann. Zoya schätzt all die Abenteuer, die sie mit ihren Kollegen erlebt hat, aufgrund all der Kleinigkeiten, die sie unterwegs sammeln konnte. Doch ist sie jedes Mal wieder froh, auf eigene Faust unterwegs zu sein. Der Bereitschaftsdienst als Heldin ist bei weitem nicht so aufregend wie ihr früheres Leben als Beschafferin seltener und kostbarer Gegenstände.

Des Rätsels Lösung

Die Spielmechanik von Trine 5 bleibt dem bewährten Konzept treu. Rätsel sind anspruchsvoll und erfordern die Zusammenarbeit der drei Charaktere, was den Kern der Serie ausmacht. Kreative Lösungsansätze, großer Ideenreichtum sowie das stetige Erlernen neuer Fähigkeiten lassen den Spielablauf immer spannender und komplexer werden. Zum Ende hin gibt es fast schon zu viele verschiedene Fähigkeiten, sodass man gerne ein paar vergisst und entweder umständlichere Lösungen findet oder länger braucht, um ein Hindernis zu überwinden. Da es jedoch bei vielen Rätseln mehrere Ansätze gibt und hier und da mal getrickst werden kann, bleibt man nie zu lange hängen. Sollte man doch einmal nicht weiterwissen, geben die Charaktere nach einiger Zeit subtile Hinweise, welche Fähigkeiten hilfreich wären.

Im Kampf hingegen sollte man keine Probleme haben. Um kleine Gegnerhorden zurückzuschlagen, muss eigentlich nur Pontius mit seinem Schwert alles kaputtschlagen. Bosskämpfe sind etwas anspruchsvoller und beeindruckender gestaltet. Bei diesen Schlachten müssen mehrere Fähigkeiten kombiniert werden, wodurch sie sich von normalen Kämpfen abheben. Es erfordert eine Mischung aus Geschicklichkeit und Taktik, um diese Feinde zu bezwingen.

Trine 5 kann natürlich alleine gespielt werden, jedoch entfaltet das Abenteuer im Koop-Modus sein volles Potenzial. Wenn alle rätseln und ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen oder wenn ihr im hitzigen Gefecht den Überblick verliert, macht das noch viel mehr Spaß. Speziell im Couch-Koop mit Freunden werden die gemeinsamen Abenteuer noch epischer und unvergesslicher.

Der Fall von Trine

Ein dunkler Schatten fiel auf die Trine-Serie, als Trine 3: The Artifacts of Power veröffentlicht wurde. Damals versuchten die Entwickler, die Serie auf ein neues Level zu heben und in die dritte Dimension vorzudringen. Der Schritt schien eine logische Weiterentwicklung der 2,5D-Formel zu sein, um die Serie zu erweitern und zu verbessern. Jedoch erwies sich dies als schwieriger als gedacht, und somit verlor man langjährige Fans. Die neue 3D-Welt war zwar ebenso beeindruckend und detailliert gestaltet wie die 2,5D-Level der Vorgänger, doch leider war das Gameplay der Figuren nicht für die dritte Dimension optimiert, und die beibehaltene feste Kamera erschwerte die Übersicht aus verschiedenen Perspektiven.

Außerdem endete die Handlung von Trine 3 abrupt, hinterließ viele Fragen, und somit hatten die Spieler das Gefühl, dass sie ein unvollständiges Produkt erworben hatten. Ohne offizielle Erklärung oder Hinweise während der Veröffentlichung verlor man viel Vertrauen, und es stand schlecht um die ambitionierte Serie und die Entwicklerschmiede Frozenbyte. Mit der Zeit wurde bekannt, dass die Kosten für Trine 3 finanziell falsch eingeschätzt wurden und die 3D-Umsetzung des kompletten Spiels nicht möglich war. Die Entwicklung von 3D-Assets, die Gestaltung der Spielwelt und die Implementierung neuer Mechaniken stellten sich als weitaus aufwändiger heraus als erwartet. Dies führte dazu, dass der Zeitaufwand viel zu hoch war und das Budget für das Projekt schnell erschöpft war. Die Entwickler sahen sich gezwungen, Abstriche zu machen. So wurde im Endeffekt nur die erste Welt umgesetzt, und das Spiel wurde ohne Hinweise auf die Problematik veröffentlicht. Trine 3 war ein riskanter Ausflug, der den Erwartungen nicht gerecht wurde und eine treue Fangemeinde hinter das Licht führte.

Glücklicherweise lernten die Entwickler aus ihren Fehlern und kehrten mit Trine 4: The Nightmare Prince und der Erweiterung Melody of Mystery zu den Wurzeln zurück. Dies war ein Schritt in die richtige Richtung, der die Serie wieder auf Kurs brachte und einen Teil der Herzen der Fans eroberte. Nun, mit Trine 5: A Clockwork Conspiracy, kann ich nur sagen, dass die Serie zu ihrer alten Pracht zurückgekehrt ist. Das Spiel baut auf den Stärken von Trine 4 auf und bietet zugleich ein paar frische Inhalte und weitere herausfordernde Rätsel. Die Entwickler haben die Lehren aus der Vergangenheit gezogen und der Serie neuen Glanz verliehen. Es zeigt, dass selbst nach einem traurigen Tiefpunkt die Möglichkeit besteht, Fehler auszubügeln, einen Ruf wiederherzustellen und zu neuem Erfolg zu gelangen.