Lush präsentiert die Shaun The Sheep x Lush Kollektion

Lush hat eine neue Kollektion am Start, namentlich ist das Shaun The Sheep x Lush. Not bääähd, oder?

Über Shaun The Sheep x Lush

Lush präsentiert: die Shaun The Sheep x Lush Kollektion. Zusammen mit dem Animationsstudio Aardman wird hier handgefertigter Spaß vom Bauernhof serviert: sechs frische, sorgfältig hergestellte und komplett vegane Produkte. Alles eine Hommage an Shaun das Schaf und seine berühmten Buddys in den Nebenrollen. Ob es sich um ein nicht essbares Schaumbad oder Bitzer als Körperbalsam handelt, diese Produkte sind etwas, das ihr mit der Heugabel herauspicken wollt. Da fährt der Traktor drüber! Welche Produkte sind genau enthalten?

Badebombe: Shaun The Sheep

Folge dem Leithammel in eine üppig grüne Landschaft! Dieser Badeschatz füllt deine Wanne mit dem Duft von Jasmin und Rosenextrakt … Bäh … Bäh … Bäder waren noch nie so herrlich! Gib die Badebombe in ein heißes Bad und sieh zu, wie das langsame Sprudeln mit einer hellgrünen Explosion zum Leben erwacht. Das hast du Shaun zu verdanken. Der Spaß kostet 8,- Euro pro Stück (135 g)

Schaumbad: Sleepy Timmy

Willst du mit Shauns Streichen mithalten, muss du früh schlafen gehen! Timmys Schaum aus Lavendel und Kamille bringt dich sanft ins Bett, ohne dass du Schäfchen zählen musst. Mit pflegender Maisstärke und einem Schimmer, der dein Badewasser in einen funkelnden Nachthimmel verwandelt. So kommst du vor dem Einschlafen zur Ruhe. Zerkrümle das feste Schaumbad unter fließendem Wasser, um nach Lavendel und Kamille duftendem Schaum zu erzeugen. Lege dich unter die Schaumdecke, um deine Sinne vor dem Schlafengehen zu beruhigen. Ein Schaumbad kostet 9,- Euro pro Stück (100 g) – für die bäh-ste Ruhe.

Körperbalsam: Bitzer

Überlass die harte Arbeit, deine trockene Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, diesem Wuff Wuff Multitalent. Er hat Aprikosenkernöl, Mango- und Sheabutter zu einem Balsam verarbeitet, der nicht schneller, sondern intelligenter wirkt! Ideal für glatte Haut und wedelnde Schwänze. Lass deine Haut aus der Hundehütte und gib ihr eine Extraportion Pflege mit diesem cremigen Körperbalsam. Er pflegt deine Haut zart und duftend – um nur 13,- Euro für 90 g.

Body Spray: Mossy Bottom

Beim Duft von frisch geschnittenem Gras gibt es gar nix zum Blöken! Hol dir die Natur ins Haus mit dieser erdenden Mischung aus grünen Noten und holzigem Sandelholz. Musstest du Wolle lassen? Dann greif zum Duft von frisch geschnittenem Gras und hol dir die entspannende Natur ins Haus. Sprühe es auf deinen Körper und lass die Achseln aus. Das Body Spray ist um 45,- Euro für 200 ml erhältlich.

Duschjelly: The Naughty Pigs

Lass diese fiesen Schweine deine Dusche mit dem Duft frischer Grapefruit erfüllen, gemischt mit einer warmen Basisnote von Sandelholz. Du wirst himmlisch duften!Als nächstes haben sie eine Basis aus Irisch Moos und Glycerin in petto, die der Haut eimerweise Feuchtigkeit zuführt und dem Jelly seine wabbelige Textur verleiht. Diese nervigen Schweine wissen wirklich, wie sie uns um den Finger wickeln können! Sie können um 15,- Euro für 155 g euch gehören.

Seife: Troublesome Tractor

Du musst den Traktor nicht melken. Er verwöhnt auch so deine hart arbeitenden Hände mit seiner besonderen Mischung aus Geranie und Muskatellersalbei. Schäume Kräuterschaum auf für viel Spaß auf dem Bauernhof! Abspülen und frisch saubere Hände genießen. Ein frischer und erdiger Duft erwartet euch mit diesem Traktor, und um 9,- Euro pro Stück (100 g) ist das auch eine gute Handwirtschaft!