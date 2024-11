Transformers One ab 12.12.2024 als 4K-UHD, Blu-ray und DVD erhältlich

Die epische und actionreiche Vorgeschichte der Transformers erscheint in Form von Transformers One im Dezember im Heimkino. Das Animationsabenteuer gibt es am dem 9. Dezember als Download zu kaufen. Für alle Fans der legendären Autobots und Deceptions ist der Film zudem ab dem 12. Dezember auf 4K UHD, Blu-ray, DVD und in einem limitierten 4K UHD SteelBook im Handel erhältlich. Ab dem 30. Dezember gibt es das Animations-Abenteuer dann auch als Video On Demand zum Leihen.

Zum Film:

Das TRANSFORMERS-Universum ist zurück – mit einem actiongeladenen Knall. Mit TRANSFORMERS ONE startet ein ebenso spektakuläres wie humorvolles – erstmalig vollständig animiertes Abenteuer, das Filmfans in die Heimat der Autobots und Decepticons führt: auf den Planeten Cybertron. Einst lebten Orion Pax und D-16 hier in brüderlicher Freundschaft verbunden – bevor sie nach ihrer „Verwandlung” in Optimus Prime und Megatron und im Ringen um Cybertron zu erbitterten Feinden wurden.