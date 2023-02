Trailer zu Flooded (PC) veröffentlicht: Städtebau, nur völlig umgekehrt!?

Artificial Disasters hat angekündigt, dass ihr Anti-Stadtbauer-Titel Flooded am 15. März 2023 für PC erscheinen wird.

Mehr zu Flooded

Man fragt sich vielleicht, was ein Anti-Stadtbauer-Spiel sein soll. Die Entwickler des Spiels Flooded erklären es wie folgt: Landschaften, Gelände und generell Kontinente werden im Laufe der Zeit von der Flut geholt. Ihr baut also Gebäude, die generell nicht von Bestand sein werden, denn eure anfängliche Landmasse wird demnächst weggewaschen sein. Das Ziel ist es, den sich nähernden Wellen zu entkommen. Dazu gehören einige RTS- und Rogue-Lite-Elemente. Es gibt Kampagnen, Quickplay und endlose Modi zu bewältigen. Die Kampagne ist storyorientiert und lässt uns Archen bauen, um die expandierenden Ozeane zu bereisen, um herauszufinden, was sie zum Aufstieg bringt. Und weil das Ende der Welt alle verrückt werden lässt, müsst ihr auch andere Überlebende bekämpfen.