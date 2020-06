Torchlight 3 Early Access Start wird mit neuem Trailer gefeiert

Ihr erlebt dabei die ersten beiden Akte von Torchlight 3 und stürzt euch in unzählige Quests und Bosskämpfe in zufällig generierten Gebieten mit über 100.000 mächtigen Beutegegenständen – darunter magische, seltene und legendäre Gegenstände. Im Early Access könnt ihr euch auf noch mehr Inhalte freuen, die in den kommenden Monaten verfügbar sein werden. Im Verlauf des Early Access werden weitere Features, Spielinhalte (inklusive eines neuen Aktes) und Komfortverbesserungen durch regelmäßige Updates hinzukommen.

„Torchlight III geht auf Steam in den Early Access und markiert damit die Rückkehr des Torchlight-Franchises, das ARPG-Fans kennen und lieben“, sagt Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer des Franchises. „Das Feedback der Spieler ist für uns unglaublich wichtig und wir freuen uns darauf, weiter mit der Community zu arbeiten, während wir Torchlight III zum bisher besten Torchlight-Titel machen. Jetzt da Torchlight III in den Early Access geht, ist es an der Zeit, dass langjährige Torchlight-Fans und -Neulinge gleichermaßen ihren Verstand und ihre Tapferkeit an der Front unter Beweis stellen.”

Für den Early-Access-Preis von 24,99 € führt dieser schnelle und unterhaltsame Dungeon-Crawler ARPG-Fans zurück in das Universum von Torchlight.