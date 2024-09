Toni Mörwald PALAZZO lädt von 24.10.2024 – 16.3.2025 zur Geisterstunde

Toni Mörwalds PALAZZO kehrt auch diesen Herbst wieder nach Wien zurück – mit neuem Programm und selbstverständlich einem komplett neuen Menü. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Die feierliche Galapremiere der neuen Show „Geisterstunde” findet bereits am 23. Oktober 2024 im Spiegelpalast im Wiener Prater statt, am selben Standort wie im Vorjahr. Vom 24. Oktober 2024 bis zum 16. März 2025 erwartet die Gäste dann eine Saison voller magischer Momente und kulinarischer Höhepunkte.

Toni Mörwald PALAZZO – Geisterstunde: Die wahnsinnlichste Reise des Jahres

Im Wiener Spiegelpalast erwartet die Gäste in der Spielzeit 2024/2025 ein einmaliges Show-Erlebnis: Willkommen in der PALAZZO-Geistervilla, wo die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen und selbst längst Dahingeschiedene so lebendig feiern, als wäre erst morgen ihr letzter Tag. Die feierliche Galapremiere zur neuen Show “Geisterstunde” findet bereits am 23. Oktober 2024 statt.

Der nostalgische Spiegelpalast im Wiener Prater – Prater 121, 1020 Wien – bietet mit seiner festlichen Eleganz, den funkelnden Spiegeln und den Hunderten von Kerzen eine einzigartige Atmosphäre, die die Gäste in eine längst verloren geglaubte Welt entführt. Hier, an einem Ort, an dem Zeit stillzustehen scheint, wird jeder Moment zu einem besonderen Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Geisterstunde – Die neue Show im Toni Mörwald PALAZZO

In der neuen Show „Geisterstunde” erwacht die Geistervilla zum Leben. Schräge Charaktere, exzentrische Erscheinungen und gespenstische Gestalten treten aus dem Schattenreich ins Rampenlicht, um den Soundtrack des Lebens noch einmal in vollen Zügen zu genießen. Unter der Regie von Maximilian Rambaek und Co-Regie von Colm O’Grady erlebt das Publikum ein abwechslungsreiches Programm voller Spannung, Humor und atemberaubender Akrobatik.

Comedian Sebastian Matt führt als Hausherr durch den Abend, während Anna Kichtchenko und Pablo Prámparo, seine „ätherischen Angestellten”, mit beeindruckenden Performances an der Tuchschlaufe und als Jongleur für Staunen sorgen. Zinzi und Evertjan, ein Paar auf der Durchreise, zeigen in einem fulminanten Hand-auf-Hand-Act die Zerbrechlichkeit und die Intensität der Liebe. Olivia und Jarred, ein Duo, das im Tod verbunden, aber emotional distanziert ist, beeindruckt mit schräger Ball-Jonglage und eindrucksvollen Kontorsionen. Die Kiriku Brothers bringen mit ihren Ikarischen Spielen Tempo und Lebensfreude auf die Bühne, während Dina Sok, die geheimnisvolle „gute Seele” der Show, mit einem Drahtseilakt zwischen Diesseits und Jenseits balanciert.

Toni Mörwald – Essenszeit ist Lebenszeit

Für die kulinarischen Genüsse im Toni Mörwald PALAZZO zeichnet auch in dieser Spielzeit kein Geringerer als der Starkoch Toni Mörwald verantwortlich. Mit großer Leidenschaft und viel Kreativität hat er ein neues Vier-Gang-Menü zusammengestellt, das die Gäste in eine Welt voller Geschmackserlebnisse entführt. Seine Philosophie „Essenszeit ist Lebenszeit” spiegelt sich in jedem Detail wider – von der Auswahl der Zutaten bis zur Präsentation der Gerichte.

Das Menü beginnt mit einer raffinierten Stracciatella-Pfefferbirne, serviert mit Williamsbirne, Stracciatella-Creme, Olivencrumble, Radicchio und einer Dijonmarinade. Der Zwischengang überrascht mit einem würzigen Spicy Curry-Risotto mit Garnele und Banane. Als Hauptgang wird ein zarter Geschmorter Kalbstafelspitz mit Ratatouille, Erdäpfel-Trüffel-Gratin und Zuckerschoten serviert. Zum krönenden Abschluss erwartet die Gäste eine Tarte Tatin mit Verjus-Eis, Rahmschaum, Estragon-Karamellsauce und Pekannusskrokant.

Auch die vegetarische Option lässt keine Wünsche offen: Hier wird das Spicy Curry-Risotto mit Crunchy Tofu serviert, gefolgt von Trüffel-Gnocchi mit Spinat und schwarzem Trüffel. Auch hier rundet die Tarte Tatin das Menü ab und verspricht ein süßes Finale.

Auch in der kommenden Saison können die Gäste wieder tolle Abende voller magischer Momente, kulinarischer Höhepunkte und unvergesslicher Showeinlagen erleben – Willkommen zu den „Geisterstunde” im Toni Mörwald PALAZZO!